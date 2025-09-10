Estas son las portadas de las revistas del corazón: La boda de Nieves Álvarez y las memorias de Mar Flores, protagonistas de la semana

Nieves Álvarez nos anuncia su boda con Bill Saad: "Estoy que no me lo creo", destaca la modelo en exclusiva en la revista ¡Hola!. Después de cuatro años juntos, la "top model" madrileña y el empresario libanés se han comprometido y se darán el "sí, quiero" el año que viene. La pareja ha decidido dar el paso y comprometerse, aunque, según adelanta Nieves, "aún no tenemos nada preparado… Solo sabemos que será en 2026. Y que será el día más feliz".

Ilusionado, totalmente descansado de sus vacaciones en Mallorca y bien bronceado, Joaquín Prat arranca el curso con un nuevo reto: asentarse con su nuevo programa en Telecinco, "El tiempo justo", y disputarse el título de rey de las tardes con su amiga Sonsoles Ónega. Pero el comunicador tiene otro motivo para mostrarse tan feliz: le ha pedido la mano a la valenciana Alexia Pla Gabaldón, su pareja desde hace tres años, además de copropietaria de dos centros de estética en Castellón de la Plana e Ibiza. ¡Enhorabuena!

Mar Flores se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de la semana y también de la revista "Semana". Este miércoles, 10 de septiembre, ha visto la luz su autobiografía, "Mar en calma", con la que promete contar al público la verdad sobre algunos sucesos de su vida de los que otros han hablado en su nombre. En este libro, la modelo hace un recorrido por los momentos más dolorosos e importantes que han marcado su camino, especialmente durante los años 90, cuando fue el personaje clave de la crónica social de nuestro país.

Richard Gere y su mujer, Alejandra Silva han encontrado en España su particular refugio. Tal y como ha comentado Marta Bolonio, redactora jefe de "Semana" en el programa "El tiempo justo", el icónico actor y su esposa han adquirido una espectacular propiedad en el norte de España por un valor de 10 millones de euros.

La repentina muerte de Michu, el pasado 7 de julio, ha hecho que la vida de la pequeña Rocío, fruto de su relación con José Fernando Ortega, haya dado un giro de 180 grados. El cambio más importante: su traslado a Madrid a casa de su abuelo, José Ortega Cano, donde, desde hace unas semanas, la niña ha empezado una nueva vida, tal y como recientemente confirmaba que pasaría Mari Carmen, hermana del torero. De hecho, en las imágenes que publica "Diez Minutos" en exclusiva la vemos en su primer día de cole, acompañada de su abuelo, de su prima Rocío Flores y del novio de ésta, Manuel Bedmar.

Las vacaciones de la Familia Real británica han llegado a su fin. Tras disfrutar de unos días en un yate de lujo en las Islas Jónicas con sus tres hijos, Guillermo y Kate han retomado su agenda. La reaparición fue en el Museo de Historia Natural de Londres y la cita tuvo como protagonista indiscutible el nuevo look de Kate, que ha despertado todo tipo de reacciones. El cambio ya se intuía en las imágenes que se pudieron ver de la princesa de Gales durante la misa que tuvo lugar a finales de agosto en Balmoral. En ellas se podía ver su cabello más claro que nunca. Ahora, su vuelta al trabajo lo ha constatado, con un peinado ondulado y con mucho volumen que ha provocado todo tipo de comentarios. Algunos tabloides británicos han asegurado que se podría tratar de una peluca. No te pierdas las imágenes que publica la revista "Lecturas".

José María Almoguera planta cara a Alejandra Rubio: "He hecho lo imposible por conocer al hijo de mi prima", destaca el hijo de Carmen Borrego en "Lecturas". En paz con su madre y a punto de irse a vivir con María "La Jerezana", Almoguera estalla contra su tía, Terelu, y su prima, Alejandra.