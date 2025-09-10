Las acusaciones populares creen que la investigación del 'caso Begoña' está en la "fase final" y que las conexiones apuntan a Moncloa

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha comparecido brevemente este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado para reiterar las funciones de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, de quien ha reconocido que le hizo "algún favor" en ocasiones muy excepcionales, como cuando envió un correo relacionado con la cátedra que codirigía.

Durante su comparecencia -la cuarta desde que comenzó la investigación hace casi un año y medio-, Gómez ha respondido a las breves preguntas que le ha formulado su abogado, Antonio Camacho, en un interrogatorio que ha consistido en reafirmar los argumentos que este plasmó en su recurso contra la última imputación, donde reprochó al juez su "exorbitada" interpretación el Código Penal.

De este modo, durante los poco más de cinco minutos que ha durado su declaración, Begoña Gómez ha reconocido que su asesora en Moncloa -con quien dijo mantener una amistad- en alguna ocasión le hizo "un favor" al enviar algún correo relacionado con la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, mientras ha explicado que Álvarez se limitaba a realizar las labores que correspondían a su puesto, de libre designación.

Sin embargo, las acusaciones populares parecen no haber quedado satisfechas con el argumentario de la esposa del presidente del Gobierno y, aunque por separado, en su mayoría han reconocido la creencia de que el proceso de investigación está llegando a su fin y que todas las conexiones apuntan hacia el Palacio de la Moncloa [en referencia a Pedro Sánchez].

"Entendemos que el procedimiento está en una fase final de la investigación, por lo que consideramos que en las próximas semanas o meses se podrá ya dictar el correspondiente procedimiento para el enjuiciamiento por el tribunal del jurado, si se mantiene ese delito de malversación", ha declarado a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla el abogado de Iustitia Europa, Luis María Pardo.

Por su parte, Marta Castro, abogada de la acusación popular impulsada por Vox, ha sido contundente en sus declaraciones, al acusar a Begoña Gómez de no haber "aclarado nada". "No ha aclarado nada. No declara nada ni en el Juzgado, ni en el Congreso, ni a los españoles. Por lo que nosotros continuaremos impulsando todas las investigaciones, estando Vox personado en todos estos procedimientos", ha espetado la letrada de la formación de Abascal.

Al mismo tiempo, la misma togada ha recordado que están "a la espera de nuevas investigaciones" en las que, a su juicio, "ya hay muchas conexiones" que demuestrán cómo "llevan al jefe, que está en Moncloa" [en referencia al presidente del Gobierno]. "En todos los casos, porque esto es el 'caso PSOE', nos lleva a Moncloa, y esto acabará saliendo a la luz tarde o temprano gracias a la acción de la Justicia", ha rematado Castro.