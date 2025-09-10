La AEMET alerta de lluvias intensas y tormentas: la vaguada seguirá azotando el este peninsular y Baleares

El paso de una vaguada atlántica afectará este miércoles al extremo oriental peninsular y Baleares con cielos nubosos y precipitaciones localmente intensas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Mallorca se encuentra en situación de riesgo por precipitaciones y tormentas que podrían alcanzar los 25 litros por metro cuadrado en una horas, mientras que en Gerona se esperan hasta 20 l/m2.

Por otro lado, el paso de un frente atlántico dejará cielos nubosos en la mitad noroeste peninsular, con lluvias generalizadas en Galicia, Cantábrico y zonas cercanas, que serán abundantes en zonas del oeste gallego.

Durante la tarde no se descarta algún chubasco aislado ocasional en la meseta Norte, nordeste de Cataluña y Baleares, con posibilidad de ser localmente fuerte en Ampurdán y Mallorca. En el resto del país se esperan intervalos nubosos, mientras que el el sur y sudeste peninsular se mantendrán con cielos poco nubosos o despejados.

De momento, las fuertes precipitaciones ya han provocado 95 incidencias en Baleares a lo largo del martes y la madrugada de este miércoles, la mayoría relacionadas con inundaciones de bajos y caídas de árboles, según ha informado el 112. La gran mayoría de incidencias se han producido en Mallorca, con 92 avisos, mientras que en Menorca se han gestionado dos, y en Ibiza, una.

Suben las temperaturas máximas y primeras heladas en el Pirineo

Las temperaturas máximas subirán en los tercios norte, este y sur, y no habrá grandes cambios o descenderán en el resto del país. Respecto a las mínimas, aumentarán de forma acusada en el oeste y descenderán en el tercio oriental y Canarias montañosas, sin grandes cambios en el resto. No se descartan las primeras heladas en el Pirineo.

El jueves se impone el anticiclón, pero seguirá lloviendo en estas zonas

El jueves se impondrá una situación anticiclónica en casi todo el país, con un ascenso generalizado de las temperaturas. No obstante, el norte peninsular seguirá bajo la influencia de circulación atlántica con cielos muy nubosos y lluvias y chubascos, ocasionalmente con tormentas, más abundantes y persistentes en Galicia y en el Cantábrico occidental.

En el resto de la Península, predominarán los intervalos nubosos, especialmente durante la mañana, sin descartarse alguna lluvia débil en zonas de Sistemas Central e Ibérico, y oeste peninsular. Hacia el sur y el este peninsular los cielos estarán más despejados. En cuanto a las temperaturas, se espera un ascenso en general salvo de las mínimas en el extremo noreste peninsular con ligeros cambios o en ligero descenso.

Inestabilidad de nuevo el viernes en el nordeste y Baleares

El viernes llegará con una nueva circulación atlántica que dejará inestabilidad en el área mediterránea norte con chubascos y tormentas aislados en litorales catalanes, sin descartar Baleares. Las temperaturas máximas descenderán en los extremos norte y este de la Península y aumentará en la vertiente atlántica sur y Canarias.