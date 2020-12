Messi: “Tendría que haber ido al psicólogo, pero no fui nunca”

“Tendría que haber ido al psicólogo, pero no fui nunca. No sé por qué, pero me cuesta dar ese paso sabiendo que lo necesito. Incluso me insistieron para que vaya, Antonella muchas veces, que lo necesitaba”, reconoce Leo en la entrevista con Jordi Évole. “Soy una persona que me guardo todo para mí, no lo comparto y nunca di el paso. Sé que lo necesito por lo que hago, por el día a día, y que me haría bien pero no lo hago”, explica Leo.

Reconoce también Messi que no le afecta la presión de ser considerado el mejor jugador del mundo. “No lo tomo de esa manera, no juego para ser el mejor del mundo ni para que digan que soy el mejor del mundo. Juego para ganar y para dar el máximo a mi equipo y dar lo mejor en cada partido, no para lucirme y que digan que soy el mejor”, asegura.

Sí reconoce que ha llorado hace no demasiado tiempo, pero no por el fútbol. “Por tema deportivo no lloré , pero sí que sufrí muchó. Y por otro tema sí que lloré, pero prefiero no entrar en detalles”, dice.