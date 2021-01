Así es Beatrice, la hermana gemela de la tenista Eugenie Bouchard: “ella es una desconocida para mí”

La estrella del tenis Eugenie Bouchard es como una ‘extraña’ para su hermana gemela Beatrice. La pareja nació con seis minutos de diferencia, pero crecieron por separado después de que sus padres se separaran cuando solo tenían diez años.

Beatrice vivía con su padre Michel mientras Eugenie se quedó con su madre Julie. Ahora, Beatrice ha decidido sacar a la luz la complicada relación con la ex número 4 del mundo. En una entrevista publicada en Blick, Beatrice afirmó: “Es muy divertido. Conozco a alguien en la tienda mejor que mi hermana gemela” y agregó: “Definitivamente no somos una familia simple, feliz y perfecta. Cualquier cosa menos eso. Nuestros padres se divorciaron, no estaban contentos el uno con el otro. Genie se quedó con mi madre. Yo y mis hermanos Charlotte y William con mi padre. Así que crecimos por separado”.

Beatrice, que tiene 365.000 seguidores en Instagram, reveló que no mantiene una buena relación con la estrella del tenis.

La joven de 26 años asegura que la separación de su padres provocó una enorme tensión entre Charlotte, Will y su madre, así como entre Genie y su padre. “Todavía es así hoy, nada perfecto. Solo la he visto dos veces al año desde que teníamos 10 años. Por lo tanto, la gente del supermercado está más cerca de ella que de su propia hermana gemela. Es una locura. Ella es casi una extraña para mí”.

Bouchard afirma que muchos el preguntan por qué no viaja por el mundo con Eugenie ahora que es famosa y reveló hasta que punto no es buena la relación con su hermana: “Cuando quise verla en Wimbledon me dijo que me comprara una entrada”.

Eugenie, que aceptó tener una cita con un fan el año pasado, saltó a la fama en 2014 después de llegar a la final de Wimbledon. Pero ahora ocupa el puesto 141 en el mundo después de un mal período de forma. La joven de 26 años no logró un puesto en el Abierto de Australia por segundo año consecutivo.