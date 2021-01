Tom Dumoulin se toma un descanso para replantearse su futuro profesional

El neerlandés Tom Dumoulin “ha dejado la concentración del Jumbo-Visma para plantearse su futuro ciclista en casa” y “no participará en carreras por el momento”, ha informado este sábado su equipo.

El corredor neerlandés ha explicado: “Tomé la decisión ayer y el equipo me apoya. Es realmente como si me hubiera quitado una mochila de cien kilos de los hombros. Inmediatamente me desperté feliz. Me siento bien tras tomar la decisión de tomarme un tiempo para mí. Eso dice suficiente”.

Dumoulin ha indicado que lleva “bastante tiempo” sintiendo que le es difícil seguir encontrando su camino como ciclista con “la presión que eso conlleva y con las expectativas de diferentes carreras”.

“Yo solo quiero hacerlo muy bien para mucha gente. Quiero que el equipo esté feliz conmigo. Quiero que los patrocinadores sean felices. Quiero que mi esposa y mi familia sean felices. Quiero hacerlo bien para todos, pero por eso me he olvidado un poco de mí mismo en el último año. ¿Qué quiero? ¿Todavía quiero ser ciclista? ¿Y cómo?”, se ha preguntado en un comunicado en el que ha informado de su decisión de tomarse un receso.

Hace justo un mes, Dumoulin negaba públicamente los rumores que hablaban de su retirada. ”Quiero desmentir a quienes hablaron de la idea firme de una posible retirada. Nunca consideré seriamente la posibilidad de terminar mi carrera. Pensamientos como estos vienen a tu mente durante tiempos difíciles y sí los ha habido. Cualquiera en mi situación los habría tenido. Chris Froome también habrá tenido estos pensamientos en los peores períodos de su carrera”, aseguraba. Ahora ha decidido tomarse un descanso para valorar lo que hace en el futuro.