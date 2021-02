Los dos últimos títulos de Copa del Barça llegaron en 2018 y 2019. En el banquillo estaba Svetislav Pesic y en la pista, Thomas Heurtel, que fue el MVP de las dos ediciones. Ninguno de los dos está en la burbuja de Madrid. El entrenador y líder del grupo es Saras Jasikevicius, que llegó en julio de 2020 en sustitución del técnico balcánico. La estrella es Mirotic, que llegó un año antes. Ninguno de los dos ha levantado todavía título alguno en esta etapa, aunque los dos ya saben lo que es ganar la Copa. Jasikevicius lo hizo tres veces como jugador azulgrana. Fueron la Copa de Gasol en Málaga (2001), la de Bodiroga en Valencia (2003) y la de Pete Mickeal y las dos prórrogas en cuartos ante el Madrid en Vitoria (2013). Mirotic lo hizo vestido de blanco en el Palau Sant Jordi (2012) con el título que estrenó la “era Laso” y dos años después en Málaga con el tiro de Llull y el MVP para el ala-pívot montenegrino.

📸 Retro FOTÓN (Especial MVP 🏆)

Los entrenadores y directivos que no están presentes en Madrid dan como favorito del torneo al Barça. Y Jasikevicius ofrece una de las claves para que así sea: “Se trata de no perder los papeles si la cosa va mal”. Su equipo llega en el mejor momento de la temporada. Resuelto el “caso Heurtel” y sobreponiéndose a las bajas de Davies y Mirotic ha cuajado un arranque de 2021 casi perfecto. Once victorias en los últimos doce partidos. El único tropiezo llegó en el Palau ante el Anadolu Efes en la Euroliga. La defensa (71 puntos encajados por partido en esta racha) y las rotaciones son los referentes de un equipo que en la pasada edición cayó en cuartos ante el Valencia. El Barça es mucho más equipo que hace un año. Es lo que aseguran los rivales y lo que se transmite desde dentro del vestuario del Palau. Jasikevicius ha entregado los mandos de la nave a Calathes y con la salida del Heurtel todo el mundo tiene claro su rol. El base griego, Higgins y Mirotic son los referentes, pero el arsenal azulgrana es interminable.

El entrenador lituano sigue echando de menos algo. Lo dijo en “Mundo Deportivo” en el comienzo de la temporada: “Me gustaría tener a más cabrones”. Y Mirotic lo ha ratificado en el mismo periódico antes de la Copa: “Saras sobre todo nos pide ser más cabrones”. Mientras siguen afilando los colmillos llega el Unicaja. Los malagueños cambiaron recientemente de entrenador (Katsikaris por Luis Casimiro) y el pasado fin de semana acabaron con una racha dramática. Después de 42 días y 10 derrotas seguidas volvieron a ganar en Fuenlabrada. Las dos últimas ediciones de la Copa en Madrid se saldaron con sendos títulos del Barça.