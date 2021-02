La brutal crítica de Izaro Antxia, la primera futbolista trans federada, a la ley de Irene Montero

La ministra de Igualdad, Irene Montero, filtraba hace unos días el borrador de la ley para la igualdad de las personas trans que permitirá el cambio de sexo en el registro sin necesidad de informe ni tratamiento médico a partir de los 16 años, y entre los 12 y los 16 con consentimiento de padres o tutores. El texto incluye medidas en el ámbito sanitario, educativo y laboral, pero también en lo deportivo, uno de los puntos más polémicos al chocar directamente con los reglamentos internacionales actualmente en vigor.

La norma, polémica desde su planteamiento, ha recibido la oposición de diferentes sectores sociales, políticos y deportivos pero, sin duda, una de las críticas más feroces es la protagonizada por Izaro Antxia, que en abril de 2016 se convertía en la primera jugadora transexual federada en España que disputaba un partido oficial. Lo hizo con su equipo, el Leioa Maia, en la Liga regional femenina de Vizcaya.

Ahora, la futbolista ha decidido alzar la voz contra una ley que considera un “despropósito” y una “barbaridad”. “La ley que nos viene es un despropósito, nos podemos ir todas las deportistas al cuerno como se apruebe, en el momento que una persona sin hacer ningún proceso hormonal ni tener control físico entre a jugar, el resto estamos jodidas”, afirmaba Antxia en su perfil oficial de Twitter el pasado 24 de enero.

La ley que nos viene es un despropósito, nos podemos ir todas las deportistas al cuerno como se apruebe, en el momento que una persona sin hacer ningún proceso hormonal ni tener control físico entre a jugar, el resto estamos jodidas... — Izaro Antxia (@nataliaap15) January 24, 2021

Pero la crítica no se queda ahí y la deportista ha dado un paso más con una publicación en su blog “Pintando las nubes”. En un post bajo el título “Yo, quiero, Yo obtengo, tu pierdes...”, la futbolista arremete contra una ley que “se olvida de las necesidades para centrarse en los deseos, una ley que no quiere patologizar pero que, per sé, nos pone la vitola de marginad@s de la sociedad actual y que iguala decisiones políticas con verdaderos problemas de salud por los que pasamos muchísimas mujeres y hombres transexuales”.

Izaro Antxia admite que la ley actual tiene muchas carencias y necesita reformas para incluir, por ejemplo, un apartado para la infancia y la adolescencia o un agilización en la forma de conseguir esa ansiada documentación que se demora en exceso, pero considera que la propuesta de Irene Montero lejos de ayudar, agrava a un más los problemas de este colectivo.

Al servicio de asociaciones LGTBIQ

“Esta ley, no solo nos saca del mapa sino que se ha aprobado solo con el apoyo de partes interesadas, asociaciones LGTBIQ+ que solo querían tener legislado el género mientras el sexo se la traía mas bien floja, perdón por la expresión, una ley en la que se han encargado de darles toda la visibilidad que querían cuando, las mujeres transexuales, desde hace muchos años hemos querido hacer una vida tranquila y, salvo excepciones, no queríamos aparecer como personas publicas ya que nuestro fin era mimetizarnos dentro de la sociedad como las mujeres que somos. Ahora, nos hemos diluido dentro de la palabra “trans” junto con gente que quiere que se les reconozcan sus deseos y empezamos a desaparecer, pocas veces ya se habla de la transexualidad y estamos dentro de una manada de “identidades”(o deseos) cuyas necesidades no tienen nada que ver con las nuestras”, afirma la deportista.

Aunque la futbolista vasca advierte también en su blog del daño que esta ley hará al deporte femenino y de como rompería los principios de Igualdad que deben regir una competición, su crítica va mucho más allá de este ámbito y del propio Ministerio de Igualdad.

Una oferta de empleo público publicada en el BOE ha hecho estallar a Izaro Antxia contra las políticas de un Gobierno que las discrimina, las menosprecia, las “patologiza” y las trata como “discapacitados”, echando por tierra años de lucha por una igualdad plena en todos los ámbitos de la sociedad.

“Hacedme un favorcito e iros a la mierda”

El citado concurso publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 1 de Febrero ha sido la gota que ha colmado el vaso de esta deportista y que la ha llevado a estallar contra el Gobierno. En la convocatoria se recogen las bases para acceder a 10 plazas de auxiliar administrativo y se establece que “dos de los puestos quedan reservados a personas con discapacidad y uno para personas transexuales”. Esta especie de “discriminación positiva” ha indignado a la futbolista por considerar que margina, “patologiza” y convierte en diferente a los que solo buscan ser iguales.

No oye esto no es patologizante porque como nos conviene...aqui no importa que nos metan dentro del mismo saco que una persona con discapacidad...como de esto nos podemos aprovechar...



(Sigue...) pic.twitter.com/AgykEH1OJv — Izaro Antxia (@nataliaap15) February 6, 2021

“Las personas transexuales luchando media vida porque nadie vea que lo somos sino que se vea que somos como cualquier otra mujer u hombre... y ahora resulta que mola cuando nos dicen que si queremos tener ventaja en una OPE con coger y demostrar que hemos pasado por un proceso de cambio registral está todo hecho... Hacedme un favorcito e iros a la mierda vale?” concluye Antxia en un hilo publicado en su perfil oficial de Twitter.

y ahora resulta que mola cuando nos dicen que si queremos tener ventaja en una OPE con coger y demostrar que hemos pasado por un proceso de cambio registral está todo hecho...



Hacedme un favorcito e iros a la mierda vale? 😉 — Izaro Antxia (@nataliaap15) February 6, 2021

En su blog, donde también aborda ampliamente este asunto, añade: “Si la ley Trans estuviera en vigor ahora mismo, se podría utilizar para que una persona se auto declarase hombre o mujer trans sin más requisito que su palabra y sin estar en riesgo de exclusión social para poder optar a un trabajo de por vida por delante de gente más preparada e incluso que lo necesitase mucho más”.

La reflexión de la deportista ha generado numerosas muestras de apoyo, aunque también críticas, en las redes sociales. Ahora solo falta saber si hará reflexionar al ministerio que dirige Irene Montero.