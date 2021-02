Pelé desvela que tuvo tantas aventuras que no sabía ni los hijos que tenía

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, está considerado uno de los futbolistas más grandes de la historia. Para muchos, el más grande. A sus 80 años ha hablado en un documental que se estrena próximamente de su vida dentro y fuera del campo y de cómo aprovechó su fama para tener aventuras con las mujeres que se acercaban a él.

Casado en tres ocasiones, Pelé admite que ha tenido tantos hijos que no sabía que algunos existían. “Sinceramente, he tenido algunas aventuras y de algunas de ellas nacieron hijos, pero sólo me he enterado después”, reconoce. Pelé tiene siete hijos conocidos, incluida Sandra Machado, a la que se negó a reconocer incluso después de que los tribunales dictaminaran en 1996 que era su hija.

Cinco de sus hijos nacieron de sus dos primeros matrimonios con Rosemeri dos Reis Cholbi y Assiria Lemos Seixas: Kelly (54 años), Edinho (50), Jennifer (42) y los gemelos Joshua y Celeste (24). Sandra, que murió de cáncer en 2006, fue fruto de una aventura con la empleada doméstica Anisia Machado. Del romance en 1968 con la periodista Lenita Kurtz nació su hija Flavia, de 52 años.

Pelé conocía a Rosemeri desde hacía muchos años y cree que no estaba preparado para casarse con ella. Explica: “Me casé con ella porque la conocí cuando era muy joven. Me gustaba mucho. Pero esa pasión cuando estás locamente enamorado... no teníamos nada de eso”.

En el documental, Pelé afirma que siempre les dijo a sus esposas y a sus novias que les era infiel: “Mi primera mujer, mi primera novia, lo sabía. Nunca mentí”. La cantante y modelo María da Graça Xuxa, que ahora tiene 57 años y empezó a salir con Pelé cuando tenía 17, aseguró recientemente: “Dijo que era una relación abierta, pero abierta sólo para él”.

Su primer matrimonio terminó precisamente en 1982, cuando comenzó a ser relacionado con la joven Xuxa, quien después mantuvo una relación con el piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna.

Tardó 12 años en volver a casarse, esta vez con la cantante de gospel Assiria, pero la relación acabó en divorcio en 2008.

Pelé vive ahora en una mansión frente a la playa, cerca de Sao Paulo, con su tercera esposa Marcia, de 48 años, con la que se casó en el verano de 2016. Sus problemas de salud le mantienen casi alejado de la vida pública.