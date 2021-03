Nuevos audios del médico y el “falso” kinesiólogo de Maradona: “Tiene la cabeza reventada”

La investigación sobre las causas de la muerte de Diego Maradona, sus últimos días y el polémico entorno del astro del fútbol en esos tiempos sigue sumando nuevos capítulos a una historia que parece no tener fin. En el último programa de Polémica en el bar, conducido por Mariano Lúdica, estuvo invitado el abogado y pareja de Verónica Ojeda, Mario Baudry, y la producción sacó a la luz nuevos audios reveladores del equipo médico del Diez.

Los mensajes que se filtraron en esta ocasión comprometen al neurocirujano Leopoldo Luque, médico personal de Maradona y a su supuesto kinesiólogo, Nicolás Taffarel, quien no está matriculado en el Colegio de Kinesiólogos de Buenos Aires, y los investigadores hasta tienen la sospecha de que ni siquiera habría terminado la carrera. Uno de los audios expuestos ratifica lo denunciado por Baudry en relación al consumo excesivo de alcohol y drogas en la casa de Brandsen donde residía Maradona.

Adicciones y un mal entorno

En el material se pueden escuchar las palabras de Taffarel y de Luque sobre el descontrol que rodeaba al futbolista. “El chabón tiene la cabeza reventada. Unos quilombos que no sé cuanto los podríamos manejar”, dice el presunto kinesiólogo. A lo que Luque responde: “Decime cómo le podemos cortar eso. No se puede, mira que yo hablo con otros médicos, especialistas y me dicen: ‘No, Leo, un tipo con múltiples internaciones por adicciones, con un entorno malo, no lo podéis tratar nunca, y si lo internas se va a escapar’. Como que no tiene una solución, yo no le encuentro la solución”.

Además, el neurocirujano destaca: “Yo estoy mal porque lo quiero, porque incluso ni siquiera me favorece como médico estar con él, por la imagen que da, boludo. Está todo el día borracho”.

En un principio, el domicilio de Brandsen estaba pensado como un lugar donde Maradona debía seguir un tratamiento para recuperarse de sus adicciones. Sin embargo, una de las personas que estaba al cuidado del Diez era Charly Ibáñez, que actualmente sigue prófugo de la Justicia. En otro de los audios citados por Polémica en el bar, los dos protagonistas hacen referencia a su persona como el principal culpable del estado de Diego.

Todos fumando porros

En este sentido, Taffarel reconoce: “Y anoche tomó una copita, me dijo. Una o dos copitas se tomó. El porro, vino, las pastillas. Qué casualidad que, cuando no está Charly, el loco se levanta a las 10 de la mañana, 11, desayuna, se le entiende cuando habla”. Y agrega: “ Menos mal que dentro de todo tengo a la Monona que me cuenta las cosas, porque si no, no te enteras nunca” resalta el kinesiólogo, aludiendo a la cocinera. “Ayer, menos la Monona y los de seguridad, todos fumando porro, una cosa de locos”.

Más allá de los excesos, en otro de los audios difundidos, el hombre se refiere a Matías Morla, sobre el que manifiesta: “El comentario es que él está colgado de Diego, que es un vividor y es el que le lleva la falopa. Esos comentarios no le gustan a él, ¿entendés? Maneja la imagen”.