Messi vs. Cristiano: ¿Quién es realmente el rey del lujo?

Los astros Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no solo pueden presumir de estar en la cima del fútbol mundial sino también de llevar una vida digna de envidia. La leyenda lusa, de 36 años, celebró recientemente superar el récord de goles de Pelé con un hat-trick contra el Cagliari, y ahora tiene la asombrosa cifra de 740 goles en su carrera.

Mientras que el as del Barcelona, de 33 años, igualó el récord de apariciones de Xavi ante el Huesca, con 767 partidos con los azulgranas. Debido a su talento, ambos jugadores no solo han visto como aumentaban sus títulos sino también sus cuentas bancarias. Según Forbes, son los únicos futbolistas que puede ser considerados multimillonarios. Ambos compiten no solo en el césped sino en el nivel de sus glamurosas vidas. ¿En que gastan en qué gastan su dinero y quien es el rey del lujo?

CASAS

Cristiano ha vivido en casas increíbles a lo largo de los años, y ha pasado mucho tiempo desde sus humildes comienzos en Madeira. Después de llegar a Old Trafford, Ronaldo gastó casi 3 millones de euros en una propiedad increíble en Alderley Edge. Luego, cuando se mudó al Real Madrid en 2009, compró una impresionante mansión valorada en 4,9 millones de euros en el exclusivo barrio de La Finca. Actualmente vive en Turín en dos villas contiguas que se encuentran en un camino privado custodiado por seguridad, que conduce a una puerta de entrada. Las villas en sí tienen entradas independientes y están rodeadas de exuberantes jardines y vegetación.

Las lujosas casas de CR7 por el mundo

Hay un gimnasio de última generación que a él y a Georgina les encanta usar juntos y también hay una piscina, en la que se recuperan tras los entrenamientos. Ronaldo también tiene una casa de vacaciones en la Costa del Sol comprada en agosto por el “modesto” precio de 1,5 millones de euros. La residencia está situada en ‘The Heights’, una urbanización situada junto al Club de Golf La Resina que suma 11 villas. El lugar tiene una ubicación inmejorable y cuenta con un vecino conocido mundialmente… Conor McGregor, leyenda de las artes marciales, también tiene una casa ahí. En 2015, el astro portugués también sorprendió a todos al adquirir un apartamento en la Torre Trump de Manhattan por 18 millones de dólares (16 millones de euros).

Por su parte, Leo Messi tiene una moderna mansión de 6,5 millones de euros en Barcelona en la que vive con Antonella Roccuzzo. La casa cuenta con increíbles vistas al mar y, debido a restricciones ambientales, existe una zona de exclusión aérea sobre la propiedad de Castelldefels. A solo 20 kilómetros del Camp Nou, la morada de Messi también cuenta con un pequeño campo de fútbol, una piscina, un gimnasio cubierto y un parque infantil para sus hijos.

A principios de este año, Messi sorprendió con la compra de un apartamento de lujo en la Porsche Design Tower en Miami por un valor superior a los 8 millones de euros. La elegante Porsche Design Tower, terminada en 2017, se encuentra frente a la playa de Sunny Isles en Miami. Con la marca del fabricante de superdeportivos alemán del mismo nombre, el edificio cuenta con tres elevadores de automóviles que permiten a los residentes estacionar su vehículo en el mismo piso que su suite.

Coches

El delantero de la Juventus, Ronaldo, es un gran coleccionista de coches, y SunSport ha estimado que el valor de su garaje supera los 19 millones de euros. Los dos sobresalientes de su colección son su Bugatti Centodieci que costó más de 9 millones y es uno de los únicos 10 en el mundo. También posee un Bugatti Chiron por valor de 3,5 millones y un Bugatti Veyron de 2 millones. Para su 35 cumpleaños, Georgina Rodríguez le regaló un Mercedes Clase G Brabus, un SUV que puede costar unos 700.000 euros. También posee un Lamborghini Aventador y un Ferrari F12 TDF.

Messi también es muy aficionado a los coches de lujo. El seis veces ganador del Balón de Oro tiene un Pagani Zonda de 1,8 millones de euros, que es el más caro de su colección. Tiene predilección por Maserati, con un GranTurismo S y un GranTurismo MC Stradale entre su flota.

También se ha visto a Messi conduciendo un Ferrari F43 Spider en Barcelona.

AVIÓN PRIVADO

Tanto Ronaldo como Messi disfrutan del estilo de vida de la “jet set”, por lo que no es de extrañar que tengan sus propios aviones.

Cristiano adquirió su avión privado en 2015 por un auténtico pastizal: casi 22 millones de euros. Se trata de un Gulstream G200 personalizado, modelo que comenzó a fabricarse en 1999 y que a día de hoy es todo un vehículo ‘vintage’: solo existen 250 en todo el mundo (en 2011 dejaron de producirse). Está dotado con todo tipo de comodidades que hacen que volar en él sea un lujo. Además es muy espacioso y Cristiano cuenta hasta con un armario donde guarda su ropa de diseño. Hay Wi-Fi, teléfono, fax, horno eléctrico, microondas, nevera y un sistema multimedia.

Pero además, el astro portugués ha sabido rentabilizar su inversión. Y es que, cuando ni él ni Georgina están haciendo uso de ella para viajar, una empresa privada se encarga de alquilarlo a terceros por la nada desdeñable suma de 3.000 euros la hora.

Los viajes transoceánicos pueden ser una molestia, por las horas de vuelo y el cansancio, salvo que uno viaje en un lujoso avión privado. Obligado a hacer este tipo de vuelos, por razones profesionales y familiares, Leo Messi decidió en 2018 hacerlo en un lujoso avión privado. Se trata de un Gulftream V de 2004, con motor Rolls Royce, valorado en 13 millones de euros y del que disfruta bajo la fórmula de leasing. El avión cuenta con una autonomía de más de 10.000 kilómetros, tiene 16 cómodos asientos ejecutivos que se transforman en ocho camas, cuenta con dos baños, uno de ellos con ducha, y cocina. La aeronave cuenta con varios detalles personalizados, como el número 10 en la cola o los nombres de la mujer y de los tres hijos de Leo en la escalerilla que da acceso al avión.

Escalera del avión de Leo Messi, con el nombre de su mujer y de sus hijos.

YATE

En 2019, Ronaldo agregó a su fortuna un superyate de casi 7 millones Construido en los astilleros Versilia de Azimut-Benett, cuenta con cinco cabinas de lujo y seis baños increíblemente decorados. También hay una cocina moderna a bordo, así como dos áreas de relajación, un gran salón y un lujoso comedor. Sus líneas aerodinámicas le permiten navegar a una velocidad de crucero de 12 nudos y alcanzar también una velocidad máxima de 28 nudos.

Messi no es dueño de un yate, pero a menudo va de vacaciones con amigos como Luis Suárez y Cesc Fábregas a bordo del yate Seven C en Con casi 92 pies de largo, se construyó por primera vez en 2003 antes de ser reparado en 2011. Con interiores de lujo en todas partes, el barco tiene capacidad para diez huéspedes en cuatro habitaciones, incluida una suite principal, un camarote VIP y dos cabinas gemelas. Su amplia área de terraza ofrece mucho espacio para tomar el sol y relajarse, mientras que hay un bar al aire libre para satisfacer la sed de los huéspedes. Sorprendentemente, el alquiler cuesta 50.000 euros a la semana.

HOTELES

Con la mirada puesta en su retirada, Ronaldo y Messi se han convertido en prometedores hoteleros. La empresa argentina MiM está dirigida por su hermano Rodrigo y cuenta con varios hoteles en España. Tiene hoteles en en Ibiza, Mallorca y Sitges y la última incorporación al grupo es el hotel Himalaia en la estación de esquí española Baqueira-Beret. Situado a pie de pista, junto al telecabina, goza de una privilegiada atmósfera de montaña en el corazón del valle de Ruda, enmarcado por el valle de Arán.

De categoría cuatro estrellas superior, consta de 141 habitaciones, entre las cuales destacan las dúplex, Suites y Junior Suites, pensadas para familias o amigos con una capacidad máxima de 5 personas. Todas las habitaciones tienen una cuidada decoración, inspirada en la alta montaña y vistas al valle o la montaña.

Cristiano está construyendo lentamente su imperio hotelero. A través del Grupo Pestana CR7, el delantero ya dispone de plazas hoteleras en Funchal y Lisboa. Pero hay planes para abrir hoteles en Nueva York, Madrid, París y Marrakech.

Además el pasado mes de noviembre el astro luso recibió una gran noticia a aprobarse un hotel con el que podrá rendir homenaje a la ciudad que lo vio nacer como “crack” mundial. Su propuesta, realizada en agosto de 2020, para construir un lujoso hotel en Manchester fue aprobada por los técnicos de urbanismo de la ciudad inglesa, por lo que es cuestión de tiempo que se ponga en marcha. El nuevo CR7 Pestaña de Manchester se ubicará en la esquina entre Piccadilly y Newton Street. Se inaugurará en 2023 y contará con 150 habitaciones más un lounge bar en la planta baja y una terraza en la azotea abierta al público y a los huéspedes.