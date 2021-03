Así han despedido la Ser, el Larguero y la Cope a José Ramón de la Morena

José Ramón de la Morena ha asegurado esta noche que deja Onda Cero cuando acabe esta temporada. Cumple cinco años y asegura que ha dicho que no a la renovación por dos que le ha ofrecido Atresmedia. El locutor asegura que quiere centrarse más en su vida personal y que la radio supone un esfuerzo que le roba a su familia. “Aquellos problemas de diciembre se han resuelto, he tenido un hijo que ha venido al mundo sano y no quiero repetir errores pasados que ahora no tendrían ninguna justificación y que cometí por esas ganas que yo convertía en una obligación continua de querer estar en la élite, que es muy cara y cuesta más de lo que vale, porque te quita cosas que no puedes recuperar”, ha dicho.

Han sido muchos lo que han reaccionado a la noticia sorpresa de la jornada deportiva, más que el triste empate de España contra Grecia. La dirección de Onda Cero ha expresado su “respeto absoluto” y su apoyo la decisión del comunicador, de quien recordó que cerrará un ciclo de cuatro décadas ininterrumpidas en la radio “en las que ha llegado a ser durante años líder indiscutible de las noches deportivas”

Uno de los que le ha despedido ha sido la competencia y su antigua casa: El Larguero de la Ser: “José Ramón de la Morena anuncia que deja la radio al final de la temporada. Desde @ellarguero le damos las gracias por todo lo que le ha dado a la radio. Y por el poder que tuvo para atraer a nuevas generaciones de oyentes”, ha escrito en las redes sociales.

También la Cope con el Partidazo ha querido decir adiós a su competencia: " jrdelamorena anuncia que deja la radio a final de temporada Se retira uno de los más grandes comunicadores de este país La radio te echará de menos, Joserra Salud y suerte, compañero”, le han escrito.

Josep Pedrerol ha escrito: “José Ramón De la Morena consiguió desdramatizar la información deportiva. ¡Mucha suerte!”.