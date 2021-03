El adiós de José Ramón de la Morena, que ya se venía barruntando durante meses, ha conmocionado el mundo del periodismo. El responsable de El transistor dejará Onda Cero el próximo verano después de rechazar una oferta de renovación y tras permanecer cinco años en la emisora del grupo Atresmedia donde llegó en 2016 procedente de la Ser. Su adiós lo anunció en directo en su programa: “Fue en diciembre, cuando para mí en esos momentos mis preocupaciones eran más elevadas que este trabajo, al que debo mi bienestar y el de mi familia. He tenido un hijo que ha venido sano y no quiero repetir errores del pasado, que cometí hace años por esas ganas que convertía en obligación de estar en la élite. Ya sé lo que es y es muy cara. Si estudias periodismo, te digo que sí, que merece la pena”, reveló. “La vida ahora me ha hecho recuperar ese tiempo y ahora no tengo excusas. Esta tarde he contestado a Onda Cero que no voy a seguir esta función en la radio. No puedo seguir llegando a mi casa a las 3 de la mañana. Reconozco que he sido un privilegiado”, aseguró.

De la Morena siguió ofreciendo razones para su adiós: “Esta profesión es muy bonita, pero la élite es muy cara. La vida me ha hecho un guiño ahora que antes no pude disfrutar. Quiero recuperar los momentos perdidos. He contestado a la dirección de Onda Cero que tras esta temporada no seguiré. No puedo seguir volviendo a casa a las tres de la madrugada... domingos y festivos”. La dirección de la cadena ha expresado su “respeto absoluto” y su apoyo a la decisión del comunicador. A Joserra también le han despedido desde el que fue su programa, El Larguero, y su antigua casa, la Ser: “José Ramón de la Morena anuncia que deja la radio al final de la temporada. Desde @ellarguero le damos las gracias por todo lo que le ha dado a la radio. Y por el poder que tuvo para atraer a nuevas generaciones de oyentes”, ha escrito en las redes sociales. También otro competidor directo, El Partidazo de la Cope, realizó su particular homenaje: “De la Morena anuncia que deja la radio a final de temporada Se retira uno de los más grandes comunicadores de este país. La radio te echará de menos, Joserra. Salud y suerte, compañero”. No sólo la competencia, también en el seno del grupo Atresmedia, Josep Pedrerol le dijo adiós: “José Ramón De la Morena consiguió desdramatizar la información deportiva. ¡Mucha suerte!”.

¿Y quién podría ser su sustituto en el programa deportivo nocturno de Onda Cero? Hay rumores que apuntan que la salida de José Ramón de la Morena podría conllevar el salto de Josep Pedrerol y El Chiringuito a la radio. El programa nocturno seguiría emitiéndose en Mega y a la vez ocuparía el lugar de El Transistor en Onda Cero. Otra opción es que alguno de los tertulianos estrella del programa de Pedrerol se convirtiera en el nuevo conductor del programa radiofónico.