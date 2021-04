Piqué no jugó, pero acabó protestando al árbitro sobre el césped

El Barcelona acabó muy enfadado con el árbitro. Koeman se fue detrás de Gil Manzano cuando pitó el final del encuentro. Pero no fue el único. Gerard Piqué, que no jugó el partido, también se fue a protestar al árbitro, hasta que apareció Carlos Naval, el delegado del Barcelona, para mediar y llevarse al defensa azulgrana, que no perdió las ganas de protestar. Se fueron hacia el túnel de vestuarios sin dejar de gesticular y sin dejar de protestar al árbitro.

Las protestas de Piqué tras el pitido final. #ElPartidazoDeMovistar pic.twitter.com/CqJQqkrwfa — #Vamos de Movistar+ (@vamos) April 10, 2021