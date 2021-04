El mensaje más irónico contra “la ministra (e, i, o, u) Irene Montero (a, e, i, u)”

El lenguaje igualitario suele atraer polémica de vez en cuando por, entre otras cosas, cómo alarga los discursos. Esta vez se han juntado dos capítulos. Irene Montero hablando de hijos, hijas, hijes y en las redes sociales se ha vuelto viral un tuit en el que se descubre que algunos libros de texto también utilizan ese lenguaje en lo que enseñan a los alumnos. Ha sido Pérez Reverte quien lo ha convertido en tema de conversación.

Todo lo que el escritor cuelga en las redes sociales se convierte casi de manera automática en un asunto viral. Que haya coincidido en el tiempo con el discurso de Irene Montero hace que el lenguaje que busca un modo de hablar más igualitario sea el centro de atención. Uno de los que ha hablado ha sido Alfonso Reyes, el ex jugador de baloncesto, al que le gusta comentar la actualidad y siempre utiliza un tono bastante irónico, lo que le ha convertido en uno de los referentes de la red. Reyes no ha querido dejar pasar la ocasión de dar su opinión acerca de lo que le parece un asunto que se tiene que afrontar con ironía para poder enfocarlo bien. Es duro con Irene Montero en su mensaje en las redes sociales: “Hasta que no escriban «visigodos, visigodas, visigodes, visigodis y visigudus», no alcanzaremos el pleno(a, e, i, u) lenguaje inclusivo(a, e, i, u) como bien reivindica la ministra(e, i, o, u) Montero(a, e, i, u). Con resiliencia, sororidad, sostenibilidad y transversalidad”, escribe.

Los seguidores de Alfonso Reyes están muy de acuerdo en su punto de vista. “Los libros van a tener el doble de pàginas, y ay de aquel escritor que no siga la corriente gilimontera porque no publicarà un libro en este paìs de chotas. El empobrecimiento de la lengua de Cervantes va a ser severo. Los franceses son màs inteligentes”, dice uno.

Y otros también usan la ironía para enfoca el asunto: “Noto es un mensaje y claro tono racista. Se preocupa de las vocales, mientras ignora claramente a las consonantes, perjudicando a estas en su integración social. ¿Por qué Visigodos/as/es/is/us y no Visigodoz/az/ez/iz/uz?”

“Canda farnanda satama asaba palatan...Quende fernende septeme esebe peleten... seguir con el resto de las vocales,también aplicable a tanga ana harmagata en la patata ca ma hasta hacanda cascallatas a ma paca a ma paca a na ma daja darmar,nuevamente seguir con el resto de vocales”.

Alfonso Reyes ha discutido con Gerardo Tece, que defiende a la ministra: “Hay que ser honesto con uno mismo. Irene Montero no os molesta por pareja de Pablo Iglesias, sino por mujer. Nunca habéis criticado a decenas de ministros de los Gobiernos de España que tenían mucha menos formación académica y experiencia en sus campos que la ministra de Igualdad”, dice el tuitero. Y el ex jugador de baloncesto le responde: “Este es el problema, que hace mucho que nos hemos acostumbrado a que las carteras ministeriales sean ocupadas por personas sin una mínima formación ni experiencia en el ramo. Lo del discurso machista y heteropatriarcal para el que lo quiera comprar. Este no me vende ni el pan”