La opinión de Piqué sobre la época en la que le pitaban por defender el derecho a votar en Cataluña

Gerard Piqué concedió una entrevista a Movistar + en la que Jorge Valdano le preguntó por todo. Por ejemplo, por la época en la que le pitaban en los estadios de España cuando jugaba con la camiseta de la selección. “Me pitaba por defender el derecho a voto con la situación del tema independentista en Cataluña. Intenté ser justo conmigo mismo, si no hubiera defendido el derecho a voto me sentiría mal conmigo mismo, y por lo que sea la gente me empezó a pitar. Yo lo cogí como una motivación, para intentar jugar de la mejor manera posible y demostrar que estaba ahí porque era el mejor o de los dos mejores centrales de España.

El jugador barcelonista también habló de su paso por el equipo nacional. “Vino rápido, desde el primer año, me llamó Vicente [Del Bosque] y lo disfruté muchísimo. Menos una época muy corta, que afectó el enfrentamiento entre el Barcelona y Madrid. Era como mi casa, mi familia. También es verdad que estuve en las inferiores y conocía a todos. Éramos muchos jugadores que entendíamos el fútbol de la misma manera y lo ganamos todo”, aseguró. Por ejemplo, ganaron el Mundial de 2010: “Era como ir a 300 por hora en la autopista, de ganar cada torneo.... Pero a esa velocidad te puedes pegar una leche... Ahora la he bajado un poquito. El último año de Pep vi cerca que me la podía pegar. Con Guardiola tuve una relación especial, me lo dio todo y ese año, que acababa de conocer a mi mujer, quizá no tenía la cabeza al cien por cien en darlo todo, aunque me daba para jugar. Pero él quería más”. También habló de ese Barça de Pep que lo ganó todo: “No lo esperábamos, era época post Ronaldinho... Se unió que había mucha gente de la casa, con muchas ganas porque llevaban dos años comiendo mierda, con gente joven muy hambrienta (Leo, Busi, yo, Pedro...) y un entrenador de la casa, Pep Guardiola, que es un genio, y se unió todo. Si existe la perfección en el fútbol, nosotros la rozamos”.

Describió al resto entrenadores que ha tenido en el Camp Nou. Tito Vilanova: “Cercano, natural, no parecía del mundo del fútbol. Te transmitía naturalidad, sabía de fútbol, conocía a Leo, a Cesc, que nos llevó de pequeños. Ese año hicimos 100 puntos. A mitad de temporada se ausentó por su enfermedad. Pero hicimos números de récord”.

Tata Martino: “Distinto, nos fuimos adaptando. Perdemos la final de Copa contra el Madrid y la liga en el último partido contra el Atlético. Faltó suerte, porque no se ganó”.

Luis Enrique: “Revoluciona todo. Lo cambia todo, le mete tres marchas más y lo que parecía un año malo se convierte en el triplete, después del pequeño incidente que tuvo con Leo”.

Valverde: “Persona muy tranquila, cercana, que sabía convivir con jugadores que han ganado mucho, y lo que eso conlleva. Y creo que sacó rendimiento. El primer año fue increíble y tuvimos el descalabro de Roma, al siguiente igual, pero pasó lo de Liverpool... Y eso desmerece, pero se hizo un buen trabajo”.

Setién: “Intentó imponer su estilo con su carácter, pero a veces pasa que no hay conexión”.

Koeman: “Vino con un mensaje muy claro, muy directo. El resultado contra el Bayern fue duro. Te hace plantearte mucho, decir: “Me voy, aquí no hay nada que hacer”. Pero no te puedes ir con un 2-8. Koeman ha sido valiente por confiar en los jóvenes. Y segundo por tener la visión, en vez de ver el árbol, ver el bosque. Hay que darle muchísimo mérito. Son jugadores muy jóvenes que se han curtido muy rápido”.

Y sobre el presidente Laporta... “Es otro optimista, otro valiente. Creo que le ha ido bien al club. Había que hacer un cambio por completo. Durante el año faltó la figura del presidente, y que haya llegado ha transmitido esa felicidad de que vamos, somos el Barça, vamos a competir...”.