La enfurecida respuesta de Ibai Llanos al desprecio de un periodista

Ibai Llanos se ha convertido en un referente del periodismo deportivo porque consigue entrevistas (él las llama charlas) con futbolistas que ponen pegas y muchos problemas para hablar con otros medios. Eso despierta admiración, pero también reproches. Ibai Llanos empieza a ser bastante conocido y ya no todos le ven con la simpatía con la que se le miraba cuando era alguien que se hacía un nombre.

Ha sido el periodista Gustavo López quién ha lanzado la crítica más dura al famoso streamer español: ““¿Por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso. ¿Quién es?”, decía tras las charlas que había tenido con Dybala y con Kun Agüero. Aseguraba que si bien no había pedido entrevista al delantero de la Juve, no entendía qué tenía que hablar con Llanos: “No lo llamé nunca en mi vida, porque después se confunde la gente. Me molesta que ya sea algo recurrente esto de hablar con Ibai. ¿Quién es? ¿6 millones de seguidores tiene? ¿Y a mí qué me importa?”.

“Si vos me decís que yo en vez de hacer 7 horas de aire, dos horas en Radio La Red con 20 puntos de rating, ir a ESPN, la cadena internacional número 1 de deportes en el mundo, volver acá, hacer 3 horas, 23 puntos, soy un boludo, Ibai, por estar al pedo en la casa todo el día con 16 millones de seguidores, es el número uno. ¿Sabes qué? Me voy”, insistió.

Iba Llanos le respondió: “Gustavo López, la verdad, no te conozco. Desde aquí, un saludo a ti y a toda la radio argentina, honestamente no tengo nada en contra de ustedes, de hecho no conozco nada. Precisamente por estos videos es por los que probablemente Agüero y Dybala no quieran ir a sus programas, probablemente por este tipo de videos”, comenzó Ibai en su canal de Twitch ante miles de viewers.

“Gustavo no estés tan ardido, si Dybala no quiere ir contigo, baja de nivel, no vayas a un delantero de la Juventus, ve a uno de tu nivel, entrevista a uno de la tercera división keniata, pregúntale. Déjame tranquilo a mi Gustavo. Lo siento, hablaré con Dybala para que hable contigo”, continuó.

Hay gente que se cree que yo he caído del cielo y tengo cincuenta mil views... No son cosas que surgen por que sí, Gustavo. No me siento en esta silla y gano 1.4 millones de euros como dices tú. Yo empecé ganando 100 euros y a partir de allí fue construyendo mi carrera. La gente me vio streamear, pero nadie me regaló nada”

Después, Ibai ha entrado en la televisión donde trabaja Gustavo López y han firmado una especie de paz.