Te crees Figo..., la respuesta a un ex del Real Madrid por llamar rata a Pablo Iglesias

La contundente victoria de Ayuso ha dado un empujón de optimismo al PP, tanto al oficial como a los votantes o que comparten ideología, sean políticos, futbolistas o todo tipo de deportistas. Entre los oficiales está el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo quien ha reconocido que, tras los resultados en Madrid, Isabel Díaz Ayuso “se ha convertido en una de las presidentas autonómicas más importantes de España”. A su modo de ver, su “triunfo inapelable” no solo ha dado al líder del PP, Pablo Casado, una de sus “mejores” noches electorales --junto con Galicia--, sino que es “un anticipo” de lo que esperan los españoles.

Feijoo no es polémico, porque es político y educado. En cambio, el ex portero del Real Madrid Jesús Fernández sí que ha encendido todas las alarmas al opinar acerca de las elecciones: “Que gran noche la de ayer, Madrid se resiste a la mentira, la hipocresía y la miseria, a ver si pronto el resto de España. Pero la mejor noticia sin duda: La rata vuelve a la madriguera!”, ha escrito y claro, ha empezado la guerra.

“Buenas crack, visto lo visto como para el fútbol profesional no vales te vas a dedicar a la política no? Bien hecho. Esperemos que esta se te de mejor porque.... Abrazo”, le contestan rápidamente.

Y él entra al trapo: “Que tal crack? Pues a lo que no me dedicare es a apagar fuegos con el pantalón del Madrid puesto..que para eso ya estas tu! Yo me lo puse durante 4 años para otro tipo de cosas y creo que de algo me valió..!!abrazo y ánimo crack!!

Hay quien le tira con precisión: “Para dártelas de Figo primero tienes que haber sido alguien, Jesús” y el portero sale rápido a atajar la pelota “Para dártelas de twittero respondón primero tienes que haber superado los 30 seguidores amigo!! otro abrazo!”

Muchos deciden atacarle por su carrera profesional. Ahora está en Rumanía, pero sí que es cierto que fue el tercer portero del Real Madrid durante algún tiempo. No es la primera vez que muestra en las redes sociales su ideología y su antipatía por la izquierda de Unidas Podemos.

El atleta Roberto Sotomayor, muy cercano ideológicamente a Podemos también ha salido a responderle: “Deportistas que no saben ganar”, escribe.