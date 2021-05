El inaudito mensaje de Fernando Torres

Fernando Torres ha dejado la intriga en el aire tras hacer un sorprendente anuncio en las redes sociales, que ha dejado a todo el mundo boquiabierto, pero también con la sospecha de que puede no ser como se anuncia. Con una foto con el nueve a la espalda, el ex futbolista escribe: ““Sólo entiendo la vida de una manera: jugando. Por eso, he decidido volver #vuelveelniño”. El viernes comunicará dónde. “Estrenaré mi nueva equipación”. Y se ha disparado la expectación.

Desde me gustas hasta mensajes impacientes por saber qué significa el mensaje de Torres, que hace dos años, en agosto de 2019 se retiró tras jugar en Japón. “Gracias a todos y cada uno de los aficionados de los equipos en que he jugado por quererme, animarme y respetarme. También a aficionados rivales porque me habéis hecho ser mejor jugador. Espero que os haya hecho disfrutar con mi fútbol y os haya inspirado de alguna manera. Nunca dejéis de perseguir vuestros sueños. Ha sido un verdadero placer. Gracias fútbol, gracias afición”, decía en una emotiva despedida.

A sus 37 años Fernando Torres ha celebrado la victoria en LaLiga del Atlético comandado por Simeone mientras trabaja en los equipos de la cantera. Está aprendiendo el trabajo de entrenador y se dedica a ello con la profesionalidad de siempre.

Se mantiene en buena forma física porque hace deporte y se le ha visto en vídeos practicando boxeo. Pero tras dos años alejado del fútbol y con 37 años se hace difícil ver de nuevo a Fernando Torres vestido de corto y listo para jugar al fútbol de manera profesional. El viernes desvelará si no era más que un truco publicitario para atraer la atención de los aficionados y de los medios, lo que sin duda ha conseguido o si de verdad, y viendo cómo estiran sus carreras ahora los futbolistas, está listo para, de nuevo, marcar goles.