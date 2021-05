Mina Bonino a Fede Valverde: “Vivo con las tetas en el piso”

Fede Valverde ha sido uno de los protagonistas del final de temporada del Real Madrid, sobre todo cuando tuvo que jugar de lateral derecho en la Champions, en una situación de máxima urgencia. Concentrado con Uruguay, ha hablado de ese momento: “No es mi posición favorita pero pude ayudar al equipo y me adapté rápido”, ha asegurado. Pero reconoce que eso le ha servido para ganar experiencia y seguridad. Para Zidane ha sido un futbolista más o menos importante: “Tengo más protagonismo, me siento más maduro y capacitado para jugar partidos importantes con el Real Madrid”.

Tiene claro cuál es su posición favorita en el centro del campo: “En el medio de la cancha es donde me siento más libre y más cómodo”. Ha sido una temporada muy complicada para el Madrid y para él, por las lesiones y el Covid: “Por suerte no me afectó tanto y me pude preparar para lo siguiente lo mejor posible”.

Además, es padre:

Y ahí es cuando ha saltado su pareja Mino Bonino, que se lo ha tomado con un humor: “Duermo poco dice el caradura. No se entera de nada en toda la noche y yo vivo con las tetas en el piso. Igual te perdonamos porque sos el mejor jaja”.