La última de Sergio Ramos: se niega a ponerse en un rondo en el entrenamiento del PSG

Sergio Ramos intenta encontrar la regularidad en el PSG, pero le cuesta. Debutó y fue feliz cuando debutó contra el Saint Etienne y lo contó en las redes: ”Victoria y regreso. ¡Qué ganas tenía! No os hacéis una idea”, decía. “Han sido meses difíciles, de incertidumbre, muchos cambios y sobre todo dolor por no poder hacer aquello que me apasiona, jugar al fútbol”.

“Pero eso ya forma parte del pasado, del bagaje personal, y ahora solo miramos al futuro con ilusión y optimismo”, seguía: ”Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí, con una palabra de ánimo y cariño, especialmente a mi familia, siempre incondicional. Seguimos y vamos a por más”.

El problema es que este fin de semana no jugó contra el Lens y esa alegría cambio porque el futbolista ha estado, durante 2021, más tiempo fuera del campo, recuperándose, que sobre el césped disputando encuentros de verdad.

Ahora, por lo menos, en el PSG puede entrenarse con sus compañeros, algo que hasta hace poco no hacía porque debía recuperarse en solitario. Eso le da más sensación de permanencia al club y comparte más horas con sus compañeros, que ya ven al Sergio Ramos con las ideas claros y dispuesto a tomar decisiones.

Eso se ha visto en una de las imágenes del entrenamiento del PSG. En un rondo en el que también estaban Messi o Di María, Sergio Ramos ha cogido la pelota con las manos, por lo que, según decían sus compañeros, tenía que ponerse en el centro del rondo. Pero el ex del Real Madrid se ha negado a hacerlo. Pese a la insistencia de todos, el decía que no y ponía a otro compañero en el centro. Incluso cuando casi le han empujado a hacerlo, se ha negado. “A la próxima” se ha oído que decían. Ramos daba a entender que ha cogido el balón con la mano porque quería ver la presión que tenía. Pero no ha terminado de convencer a ninguno de sus compañeros de rondo. El PSG está ya clasificado para octavos como segundo del grupo, por detrás del Manchester City y es el gran ogro del sorteo para los primeros del resto de los grupos.

Ha habido risas, pero la frase definitiva es la que ha dicho Di María: “Lleva seis meses acá”, como diciendo que ya sumaba tiempo suficiente como para entender las normas de los entrenamientos de los jugadores.

Y al final, se ha salido con la suya y ha seguido en el borde del rondo.