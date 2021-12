El preocupante mensaje de Sergio Ramos

Deportes

Desde que llegó a París lo de Sergio Ramos es un querer y no poder. El estado físico del ex jugador madridista no le permite disputar varios partidos y tras su debut ante el Saint-Étienne ha vuelto a sufrir un nuevo parón en su recuperación. El camero está ansiosos por poder estar al 100% pero de momento cuerpo y mente no siguen el mismo camino.

Su situación no es fácil y ayer publicaba un mensaje en Instagram que inquietó a los aficionados. “Recovery time” (“Tiempo de recuperación”) es el mensaje que, junto a una fotografía, ha publicado Sergio Ramos en una story de su cuenta personal de Instagram. Una imagen en la que su cara lo dice todo y refleja el sufrimiento y el delicado momento por el que pasa el futbolista del PSG.

El rostro de Sergio Ramos muestra su preocupación por la situación que atraviesa FOTO: Instagram La Razon

Poco ha durado la felicidad para Sergio Ramos. Cinco meses después de fichar por el Paris Saint-Germain, el ex del Real Madrid entraba en su primera convocatoria con los parisinos para el partido de Champions League frente al Manchester City y debutaba ante el el Saint Etienne el pasado 28 de noviembre en el que disputó los 90 minutos generando optimismo en el club parisino. A partir de ahí, de nuevo en dique seco. El futbolista español no entró en la convocatoria del PSG para el partido del pasado miércoles ante el Niza ni tampoco para el encuentro ante el Lens tras confirmarse su baja por “fatiga muscular”. El cuerpo de Sergio Ramos ha pedido un descanso y el camero ha tenido que volver a parar, una recaída que ha encendido todas las alarmas en París.

El defensa jugó el partido completo contra el Saint-Ètienne, pero según las declaraciones de su entrenador, Mauricio Pochettino, no está en condiciones de aguantar un ritmo tan seguido de encuentros y debe descansar. “Ramos estaba muy contento. Los últimos 15 minutos fueron duros. Está más cansado de lo normal, es mucho tiempo sin jugar”, explicó el técnico argentino en la conferencia de prensa anterior al encuentro ante el Niza. El central no disputaba un encuentro oficial desde que el 5 de mayo jugó con el Real Madrid contra el Chelsea en las semifinales de la pasada Liga de Campeones.

Ramos, de nuevo fuera del grupo

El diario francés Le Parisien ha informado de que “Sergio Ramos y Ander Herrera han vuelto a los entrenamientos este domingo”, tal y como se había anunciado en el parte médico facilitado el pasado viernes, pero no ha sido con el grupo sino de forma individual. Tras su baja en los últimos encuentros del cuadro parisino por la mencionada fatiga muscular y, a tan solo dos días del último encuentro de la fase de grupos de la Champions League ante el Brujas, el camero vuelve a ser duda para entrar en la convocatoria y en París dan por hecho que, de momento, seguirá fuera de la lista.

Vuelven las dudas

Su ausencia durante los dos últimos partidos ha vuelto a generar dudas sobre si el defensa podrá recuperar su nivel de juego. El ex capitán del Real Madrid ha sufrido un auténtico calvario con las lesiones y se llegó a rumorear incluso su retirada o la rescisión de contrato por parte del PSG.

Una lesión en el sóleo de su pierna izquierda ha traído de cabeza a Sergio Ramos desde que fichó por el PSG, lo que provocó duras críticas por parte de la afición, que mostró su cansancio por la baja forma del central, y también por parte de exjugadores del PSG, que le acusaron de estar “viejo” y también de “pasarse la vida bajo tratamiento médico”.

Desde París afirman que Nasser Al-Khelaifi comienza a cansarse de los constantes problemas con las lesiones de uno de sus grandes fichajes del pasado verano. La lista de cara al encuentro ante el Brujas será clave para conocer si realmente el sevillano ha recaído de su lesión, lo que podría suponer un cambio de planes en París, buscando renegociar su acuerdo con Ramos para recortar su segundo año de contrato.

Los médicos ya lo advirtieron

Por desgracia los peores augurios de los servicios médicos del PSG se están cumpliendo y ya alertaron, en reiteradas ocasiones del serio riesgo de una recaída importante. “En el momento que intenta forzar un poco más en los entrenamientos, se le inflama con el consiguiente retroceso” afirmaron añadiendo que “podría romperse definitivamente”.

Tras su debut, la fatiga muscular lo devolvía de nuevo a la enfermería y, aunque ha vuelto al trabajo en solitario, en París ya no parecen tener dudas de que el camero “no podrá jugar de manera regular”.