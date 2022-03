La contundente respuesta a Juan Manuel de Prada por su polémico mensaje sobre Rusia y Ucrania

Son muchos los deportistas que están expresándose contra la guerra que Rusia ha empezado invadiendo Ucrania. El deportes ha reaccionado, si no con prisa, al menos sí con contundencia para dejar claro al país que gobierna Putin que atravesar fronteras y atacar países en 2022 no puede quedar impune. Uno de los más activos ha sido el ex jugador de baloncesto, Alfonso Reyes, que en su twitter ha sido contundente con todos aquellos que han apoyado o han sido tibios con la actitud de Rusia. “Seguid justificando las salvajadas de Putin, botarates del infierno”, ha escrito en uno de sus mensajes en Twitter, cansado de que algunos seguidores intentasen justificar el ataque de las tropas rusas. Para Reyes, hay una extraña coincidencia: “Gente que cree al mismo tiempo en la pandemia y en que Putin tiene justificación al invadir Ucrania. No son pocos. Poco nos pasa”.

Uno de los que ha escrito a favor de Rusia ha sido el escritor Juan Manuel de Prada, hace poco también polémico porque escribió a favor de Djokovic y en contra de Nadal cuando empezó el Abierto de Australia. De Prada ha generado mucho ruido por una columna en la que escribe: “La propaganda oficial pretende que la llamada “guerra de Ucrania” ha empezado con la intervención del ejército ruso. Pero lo cierto es que se trata de una guerra sistemáticamente ignorada durante ocho años por los medios de cretinización de masas”, escribe en Abc. Dice que “la población civil de Dombass era asesinada por el gobierno ucraniano-con el patrocinio y la provisión de armas estadounidenses-y los medios occidentales guardaban silencio...”. Aunque en el texto también hace una serie de reproches a Rusia ,como que, en su momento, reconociera a Zelenski o que es un error estratégico porque va a unir más a la OTAN, De Prada no tiene matices en su apoyo: “No creemos que se pueda reprochar a Rusia que decida intervenir para atajar una masacre de compatriotas en el Donbass que dura ocho años. ¿Cuántos muertos más eran precisos para que la intervención rusa estuviera justificada?”.

Ese texto ha provocado le respuesta de Alfonso Reyes: “Me temo que perdió el norte hace tiempo”, escribe. Ese artículo de De Prada también provocó la respuesta de, entre otros, Pablo Iglesias, que siempre tira para su lado al comentar algunas informaciones. “Los comunistas con Putin”, escribe con ironía encima de un pantallazo del artículo del escritor Juan Manuel de Prada.