El rabioso ataque de Piqué a la Cope por relacionar la Supercopa con ir a los Juegos

El caso Piqué y la Federación sigue dando que hablar porque aún pueden salir más cosas y porque el conflicto de intereses lo ve todo el mundo menos Rubiales y el futbolistas del Barcelona que se niegan a verlo. “Si hay cualquier tipo de comisión Kosmos la tendrá con Arabia Saudí. La Federación ni ha pagado, ni paga ni pagará ni un euro de comisión por esta operación” ha asegurado Rubiales este miércoles cuando ha dado explicaciones ”Yo no pacté nada, le dije a Kosmos que la relación económica era con Arabia Saudí y Kosmos. Cuando tuvimos una primera oferta de 25 millones no aceptamos, porque luego conseguimos 40. Ni la Federación ni su presidente se han llevado nada, hemos actuado con magnífica honradez”.

Rubiales se ha defendido de si es ético o no: ”Ético o no ético la pregunta no es esa, sino si un intermediario trabaja y cobra de una de las partes un 10 por ciento de toda la operación, está dentro mercado, si legal si ético, por qué no. Fue él que nos presentó ese partner y ha negociado esa posibilidad. Si cobra el 10% o más no lo puede hacer con la federación, si el gobierno de Arabia Saudí es un problema de Arabia Saudí, nosotros encantados con que kosmos nos trajera esa posibilidad”. Y ha hablado que no cobra comisiones: “”Yo no cobro comisiones ni legales ni ilegales. Sobre mi sueldo en España hay dos modelos, uno el de LaLiga, donde el presidente, que gana 3,5 millones de euros, tiene un gran salario fijo y un pequeño variable en función de ese fijo. El otro modelo era que el salario fijo fuera menor y el variable se encadenara a la gestión. Yo me siento bien pagado, cuando llegué el fútbol español generaba 140 millones y ahora más de 400 y eso es fruto del trabajo de mi equipo y mío”.

Pero lo que preocupa es si Piqué puede verse beneficiado después por su relación con el presidente de la Federación. Por ejemplo cuando le pidió jugar en los Juegos Olímpicos. “Igual aparece otro que no es Piqué. Fueron más los que me lo pidieron. No es una cuestión de enchufe, él anunció hace tiempo que no quería jugar y hablé con Luis de la Fuente de él y de muchos otros y luego tu tomas las decisiones que tengas que tomar, eso es muy común”.

A Pique, que se relacione esa petición con lo de la Supercopa le ha enfadado muchísimo. En la Cope, se enzarzó con Juanma Castaño y le aseguró que el nunca iba a pedir ayuda: Jamás voy a pedir una ayuda de nada. Sé separar un acuerdo comercial del fútbol”, han destacado las redes de la emisora. Y Piqué ha disparado: “Insinuar que estoy pidiendo este favor a cambio del acuerdo de la Supercopa es de una bajeza moral que solo es apta de una cadena como la vuestra, que ya en su momento insinuó que en el Barça nos dopábamos.