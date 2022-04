La tremenda respuesta de Lama a Piqué y su historia de chulería con un policía

El caso de Gerard Piqué se complica porque el futbolista ha entrado a atacar a los medios de comunicación y empiezan a salir historias en las que no queda bien. El central catalán ha acusado a los deportes de la Cope de bajeza moral y ha sido Manolo Lama quien le ha contestado descubriendo una historia que no se conocía acerca de Gerard Piqué y su actitud con un policía. “Querido @3gerardpique te admiro como futbolista y como empresario, pero por favor no vengas a darnos clases de moral”, le escribe el famoso periodista deportivo en las redes sociales. Y empieza a desvelar la historia: “Recuerda lo que le dijiste a un guardia urbano. “me tenéis envidia porque soy famoso”, “me estáis multando porque vais a comisión, porque no tenéis dinero y os tenéis que llevar comisión”, cuenta que dijo Piqué cuando le fueron a poner una multa.

Salió toda la prepotencia del futbolista famosos que se cree capaz de todo por su fama, aunque esté enfrente de un policía que le está poniendo una multa: “Esta denuncia va a quedar en nada porque llamo a tu capo y me la quita”, “voy a hablar con tus jefes y se te va a caer el pelo”, “sois unos chulos y os creéis los amos del mundo por llevar ese uniforme y multar a la gente””, siguió Piqué, según Lama, muy crecido pese a que le estaban multando las Fuerzas de Seguridad.

El futbolista insistía en que no podían hacerle nada por ser él quien era y porque tenía capacidad para hacer que esa multa desapareciera: “Esta multa la va a pagar tu padre”, “sois una vergüenza, me da asco vuestro trabajo y la Guardia Urbana es una puta vergüenza”, dice Lama que seguía Piqué con la Policía para intentar que le quitaran la multa. Lama acaba su mensaje avisando al futbolista que los enemigos están en otro lado y también diciéndole que su popularidad está en decadencia: “Desde mi admiración, cada vez menos, nosotros no somos tus enemigos”.

Gerard Pique respondió en Twicht a todos los periodistas que quisieron preguntarle cuando se supo la cantidad de dinero que había cobrado como comisión por haber puesto en contacto a Arabia Saudí con la Federación Española de Fútbol para organizar la nueva Supercopa en ese país. El central discutió con Juanma Castaño y a todas las preguntas que le hicieron respondió que no había, ni veía ningún conflicto de intereses por ser él futbolista del Barcelona y, por tanto, participante en la competición.

Pero los nuevos audios le están dejando en mal lugar. Piqué no sólo pidió a Rubiales ayuda para que el seleccionador olímpico le llevase a los Juegos, además también le solicitó ayuda para que el Andorra, el equipo de fútbol que compró, tuviese un grupo más amable en Segunda B. Aunque aseguró en la Cope que no pedía favores a nadie nunca y que lo de la Supercopa era un negocio que no tenía nada que ver con su profesión, sus propias palabras empiezan a llevarle la contraria.