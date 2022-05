Un día de marcha por la Gran Vía: los mejores marchadores del mundo en una prueba por las calles de Madrid

Por la cabeza de Diego García Carrera pasan muchas cosas. Por ejemplo, de niño, viendo los Juegos de Atenas 2004, le pasó por la cabeza que quería estar allí algún día y finalmente apostó por el atletismo y se hizo marchador y fue subcampeón de Europa en 2018 y por fin cumplió ese sueño de ser olímpico, en Tokio 2020, después de haberlo rozado en Río 2016. Esa aventura no ha terminado, es joven, tiene 26 años y en París 2024 quiere llevarlo más allá y conquistar una medalla. Pero en medio, también se le pasó por la cabeza que Madrid, su ciudad, podría tener una prueba de marcha, que por qué no ver a algunos de los mejores deportistas de su especialidad por la capital de España. También eso se va a cumplir el 16 de mayo. “Nuestra especialidad al final consigue lo difícil, que son los resultados, pero de lo que realmente está necesitada es de promocionarla, de tener más oportunidades de aparecer ante el gran público, que se nos vea más y que podamos competir más en competiciones, además que estén chulas”, explica Diego. “Esto se une a que yo nunca he podido competir en casa, yo soy de Madrid y me parece una ciudad maravillosa que se merece toda la promoción del mundo, pero no tenía una gran prueba de marcha”, prosigue.

Cierto que la marcha española es un clásico en el medallero de Europeos, Mundiales e incluso Juegos. En los de Japón estuvo cerca, cerca, con el cuarto puesto de Marc Tur en 50 kilómetros cuando ya tocaba el bronce, o el de María Pérez en 20 kilómetros o el de Álvaro Martín, más la sexta posición de Diego García, en esta misma distancia. También a veces es un poco el olvidado del atletismo, no sólo en nuestro país, sino en general. Es más, desde Londres 2012 los competidores ni siquiera tienen el gusto de acabar en el estadio olímpico, como sí sucedía hasta ese momento. Y en Tokio se los llevaron a Sapporo, por motivos de temperatura, a ellos y a los maratonianos, alejados de la fiesta que son unos Juegos y en unas condiciones lamentables.

Pero la marcha española sigue latiendo y en Madrid se va a poder ver. “Todo esto se lo comenté un día tomando un café a Gerardo González, que hace muchos eventos, su empresa es G2O Publisport, y me dijo: “Vamos a hacerlo””, añade Diego García. El sueño había comenzado y había que darle forma y hacerlo lo más espectacular posible. “Pensamos que el mejor escenario era la Gran Vía. Fuimos hablando con la gente que nos tenía que dar los permisos pensando que iban a decir que ‘no’, pero les gustó. El recorrido va a ser desde el cine Capitol subiendo hacia Callao hasta la red de San Luis, donde está el metro Gran Vía, la estación nueva. Es un circuito urbano cerrado de 500 metros y damos 10 vueltas a un circuito de un kilómetro, entonces los espectadores que vengan nos verán pasar 10 veces, una para cada lado”, describe el medallista de plata en el Europeo de 2018.

Ya estaba montado el lío y la captación de atletas era el siguiente paso, pero la aceptación fue máxima. “Es categoría Gold y en el mundo del atletismo, no sólo en el mundo de la marcha, se está viviendo de forma especial, no como una carrera más”, desvela Diego. Por la emblemática calle de la capital se le podrá ver a él o a Marc Tur o a las también olímpicas Raquel González y Laura García Caro, pero la lista internacional no se queda corta con Massimo Stano, actual campeón olímpico de 20 km; el sueco Perseus Karlstrom, líder del circuito mundial y bronce mundial en 20 km; el chino Kaihua Wang, que posee la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos; el ecuatoriano Daniel Pintado, campeón panamericano de 20 km; Shijie Quieyang, actual subcampeona mundial; Priyanka, campeona de India, Clemence Beretta, la campeona de Francia; Bethan Davies, campeona de Gran Bretaña...

La prueba absoluta será a las 10:30 de la mañana y antes se vivirá un homenaje al gran Chuso García Bragado, un mito del atletismo español con sus ocho Juegos Olímpicos, desde Barcelona 92 hasta Tokio 2020 sin fallar a ninguna cita. Pero desde la 09:00 habrá ya movimiento con los más pequeñas, porque aunque a la marcha le cuesta hacerse ver, sí hay cantera para que la rueda española siga girando. “Me hace ilusión hacer pruebas de promoción para que no fuera sólo la absoluta, que también puedan disfrutar los niños. Hay sub 14, sub 16 y sub 18 y sub 20. Hay bastante cantera en España, depende del año, cuando hay un par buenos en un año el resto son buenos porque los demás se pican y el nivel hace más nivel”, explica Diego García.