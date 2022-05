¿Quieres empezar a jugar a pádel y no sabes cómo?

Si nunca has cogido una raqueta o una pala de pádel, tu primera vez puede resultar ser complicada pero a la vez divertida. Rápidamente te darás cuenta que para jugar un partido entre amigos que tengan tu mismo nivel no hace falta mucho más que una pala, varias pelotas y ganas de pasar un buen rato. Si quieres jugar más y poco a poco ir mejorando, no te puedes perder lo siguientes consejos que te vamos a dar:

1-El primer paso para iniciarte a un deporte siempre es ver a los mejores, es por eso que recomendamos que comiences viendo vídeos de jugadores profesionales como los que podemos ver en World Padel Tour y analices situaciones y jugadas que puedas observar en los partidos, para después intentar ponerlas en práctica.

2-El siguiente punto, es pasar a la acción. Empieza practicando en solitario algunos golpes que hayas visto, aunque siempre es mejor juntarte con más gente para aprender cosas entre todos y sobre todo pasarlo bien.

3-Una vez te hayas iniciado y por supuesto, enganchado al pádel, vas a querer más. Es el momento de ir conociendo a gente con la que jugar e ir mejorando en cada partido y así encontrar tu nivel para poder apuntarte a torneos y que sea divertido.

4-Cuando no dejes de pensar en el pádel y solo quieras jugar y jugar más, habrá llegado el momento de tener tu propia equipación. Lo primordial son unas zapatillas para no resbalarte por la pista y una pala de pádel con la que te sientas a gusto. Además siempre puedes comprarte un buen conjunto que te haga parecer más bueno.

5-El siguiente paso es invertir en tu formación. Consideramos muy importante este punto porque obviamente podemos jugar a pádel sin necesidad de hacer clases e ir evolucionando poco a poco a base de jugar partidos. Pero también podemos jugar a pádel bien, aprendiendo la técnica correcta y de este modo perfeccionar nuestros golpes para ser mejores jugadores.

6-Una vez hayas empezado con las clases, te irán explicando muchísimos aspectos técnicos y tácticos del pádel. Cuando juegas partidos, te vas encontrando con diferentes situaciones en las que deberás decidir qué hacer según el momento o la zona de la pista en la que te encuentres. Una de las frases más comunes del mundo del pádel es “la mayoría de puntos se ganan en la red”, y es que es importante saber en qué zona del campo realizar según qué golpes, ya sean defensivos en el fondo de pista o de ataque en la red.

7-Tu posición en la pista también es importante. Empieza jugando en la derecha, ya que el revés es la posición que más bolas va a tocar y más peso del juego va a llevar a lo largo de un partido por lo que si te estás iniciando, es mejor empezar en el drive y más adelante probar la izquierda.

8-Cuando empiezas a jugar a pádel es preferible que lo hagas jugando con el rival que se encuentra cruzado, para más tarde ir abriendo el campo y jugar en paralelo que es más complicado. Se recomienda comenzar jugando en cruzado porque la diagonal es más larga y la probabilidad de acierto en tus golpes es más elevada.

9-Este punto no es solo importante en el pádel, si no en todos los deportes. Nunca dejes de moverte para estar siempre activo y preparado para el siguiente golpe o movimiento. Estar constantemente moviéndote te permitirá reaccionar más rápido.

10-El último aspecto que deberás tener en cuenta para jugar al pádel es utilizar la cabeza. La táctica y la técnica son importantes en la mayoría de deportes, pero más allá de ello, usar la cabeza y pensar cuál es la mejor opción, te ayudará a crecer y mejorar como jugador de pádel.

Estos son los 10 aspectos que creemos que te ayudarán a iniciarte en el pádel de manera correcta y poco a poco ir mejorando. Aún así, los objetivos principales son siempre pasarlo bien y conocer a gente nueva.

Si aún no has probado el pádel, cada día es una nueva oportunidad. ¿A qué esperas?