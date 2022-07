Más malas noticias para Cristiano: el Bayern deja muy claro por qué no le ficha

El presidente del Consejo Directivo del Bayern de Múnich, Oliver Kahn, afirmó este domingo que el club alemán no valora un recambio inmediato del delantero polaco Robert Lewandowski, recién traspasado al FC Barcelona, asegurando además que no sabe si “sería lo correcto” fichar ahora a Cristiano Ronaldo.

“Me encanta Cristiano Ronaldo y todo el mundo sabe lo fantástico que es. Pero cada club tiene una filosofía determinada y no estoy seguro de si sería lo correcto para el Bayern y la Bundesliga si lo ficháramos ahora”, señaló Kahn sobre el portugués, de 37 años, todavía con contrato en el Manchester United, en declaraciones que publicó este domingo Bild am Sonntag.

El exportero confesó que un fichaje de esa envergadura “no encaja necesariamente” con las ideas que persigue el Bayern en la actualidad. “Tenemos que pensar primero en reunir la plantilla para la presente temporada. A ver qué más pasa”, añadió.

El problema de Cristiano Ronaldo es que ha roto puentes con el Manchester United y no encuentra equipo de alto nivel que le quiera contratar, pese a los continuos movimientos de Jorge Mendes para colocar a su futbolista más destacado. El Chelsea parecía que había entrado en el juego, pero al final, Tuchel, su técnico, no dio el visto bueno porque no sabía qué hacer con un delantero que cumplirá en febrero 38 años y que exige la titularidad o se enfada. El Bayern considera al portugués muy lejano a su filosofía, así que Ronaldo tiene que cambiar de planes o reconocer, por primera vez en su carrera, que tiene que dar un paso atrás, el primero.

Desde que dejó el Real Madrid, Cristiano Ronaldo ha jugado en la Juve y en el Manchester United, pero en ninguno de los dos sitios ha encontrado lo que se podría llamar un hogar. Sigue siendo el futbolista que se exige y exige a los demás lo máximo, pero sus goles, que aún siguen estando por encima de la media no compensan todo lo que supone tener a Cristiano Ronaldo en tu equipo. Es un futbolista que es una multinacional, que muchas veces suena por encima de la institución y que no está acostumbrado a jugar en sistemas mecanizados donde tiene que moverse como una pieza más del engranaje. Cristiano Ronaldo es un goleador acostumbrado a que el equipo juegue para él. A cambio, ofrece una cifra de goles que obligan a permitir todas esas licencias. O ofrecía esa cifra de goles. En el Manchester no están muy convencidos por diversos episodios ocurridos durante la temporada pasada y más tras la espantada en este verano.

En el Bayern no le quieren. Kahn, además. descartó fichar un recambio inmediato de Robert Lewandowski. Así, preguntado por Harry Kane, afirmó que solo son rumores. “Tiene contrato con el Tottenham. Seguro que es un delantero de primer nivel, pero todo eso es música celestial”, señaló.

El inglés aún tiene contrato con el Tottenham hasta 2024, y un traspaso este verano sería complicado para el Bayern por el aspecto financiero, según informó recientemente Kicker.