La mofa de mal gusto de Gabriel Rufián para despedir a Casemiro del Real Madrid

Cuando el viernes por la mañana preguntaron a Ancelotti por Casemiro, el entrenador italiano respondió con palabras cariñosas hacia un futbolista con el que se lleva muy bien personalmente y que es uno de los grandes pesos del vestuario. “Dentro lo ven con respeto y lo entienden. Para hacer una evaluación hay que tener en cuenta el cariño y el respeto que le tiene todo el Real Madrid”, decía el entrenador. “Cuando él tiene la voluntad de probar un nuevo desafío, tenemos que entenderlo y aceptarlo con el máximo respeto y cariño. No estamos enfadados ni tristes. Claro que cuando llevas mucho tiempo con una persona tan amable, seria y profesional no estás contento, pero prevalece el respeto por su decisión”, continuaba mostrando el máximo respeto a un futbolista que llegó muy joven y se ha convertido en una institución dentro del club. Suma cinco Copas de Europa, pero el desafío del Manchester le llama. Eso sí deja un recuerdo muy hondo en la plantilla y en los aficionados. Aunque no tanto en otros.

El viernes ha sido como su último día. No ha entrado en la convocatoria del partido contra el Celta, después de no completar todo el entrenamiento. Se retiró al acabar la parte de calentamiento ya sin la presencia de los medios de comunicación. El centrocampista brasileño tuvo una reunión antes de la sesión con el técnico Carlo Ancelotti y saltó a ejercitarse con el resto de la plantilla como si fuese un día más, en la víspera del duelo de la segunda jornada de LaLiga Santander ante el Celta. Sin embargo, se retiró cuando la sesión aumentó su intensidad y se pasó a trabajar temas tácticos o el partido en reducidas dimensiones.

Se va y hay quien como Gabriel Rufián, portavoz de ERC, lo celebra. O por lo menos hace mofa: “Casemiro se marcha del Real Madrid y ficha por el Manchester United tras 362 partidos oficiales, 3 Ligas, 5 Champions, 1 Copa del Rey, 3 Supercopas de Europa, 3 Supercopas de España, 3 Mundiales de Club, 720 tobillos magullados y 120 rodillas dislocadas, ha escrito en las redes sociales.

🔴🔴🔴 ÚLTIMA HORA | Casemiro se marcha del Real Madrid y ficha por el Manchester United tras 362 partidos oficiales, 3 Ligas, 5 Champions, 1 Copa del Rey, 3 Supercopas de Europa, 3 Supercopas de España, 3 Mundiales de Club, 720 tobillos magullados y 120 rodillas dislocadas. pic.twitter.com/XujCR66PLe — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) August 19, 2022

Gabriel Rufián nunca ha escondido que es del Espanyol. Su comentario, como no podía ser de otra manera ha provocado un montón de respuestas, desde airadas hasta quien le sigue la corriente.

Pero el hecho es que Casemiro vive las que son sus últimas horas en la disciplina del Real Madrid. Fue su última mañana en la ciudad deportiva, a la espera de que se cierre el acuerdo entre clubes y se anuncie su salida al Manchester United por 60 millones de euros más unos incentivos que se están negociando.

Casemiro cerró el que será su último entrenamiento con el Real Madrid en solitario, con trabajo de fuerza en el gimnasio y, posteriormente, se despidió de sus compañeros en el vestuario, que le desearon lo mejor en la nueva etapa que inicia con 30 años en el Manchester United.

El deseo del jugador es viajar en las próximas horas a Manchester para someterse al reconocimiento médico, según apuntan a Efe fuentes del club. Casemiro abandonó la Ciudad Real Madrid escoltado por la policía y sin detenerse ante los aficionados que acudieron a despedirle. Una vez pasado el reconocimiento médico y conseguida la visa de trabajo, será futbolista de un necesitado Manchester United.