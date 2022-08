Carolina Marín empieza el Mundial con triunfo claro sobre la canadiense Zhang

La española Carolina Marín, de regreso a un campeonato del mundo tras su lesión de 2021, debutó este martes en Tokio con una victoria en dos mangas, 21-16 y 21-14, sobre la canadiense Wen Yu Zhang. Marín, quinta jugadora del mundo, tardó 36 minutos en superar su primer compromiso en esta cita, con más dificultades en el primer juego, que estuvo igualado hasta el 18-16 previo al acelerón final de la tres veces campeona mundial. “Tengo sensaciones buenas, pero muchas cosas por mejorar”, admitió. “Me queda un día por delante para pulir esos detalles”, recordó la deportista onubense, que sólo tiene en la cabeza “preparar el partido bien y salir a por todas” ante la china He Bing Jiao el próximo jueves.

@CarolinaMarin ya piensa en su rival de octavos de final del #BwfWorldChampionship2022 a la que se enfrentará el jueves.



🗣️"Tengo un día por delante para pulir esos detalles"



🏸"Voy a salir a por todas", agregó. pic.twitter.com/3DjKaERKxH — RTVE Deportes (@deportes_rtve) August 23, 2022

Tras esas pequeñas dudas en el arranque, Zhang, número 71 del ránking, ya no fue nunca por delante en el segundo parcial, en el que Marín llevó la iniciativa.

La campeona olímpica en 2016, que se perdió los Juegos de Tokio por una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda, ha sido este año campeona de Europa por sexta vez y su objetivo en estos campeonatos del mundo es alcanzar el podio.

Tras quedar exenta de la primera ronda y con la victoria en segunda sobre Zhang, Marín está ya en los octavos de final del torneo. Por su lado del cuadro coincidiría en unos hipotéticos cuartos de final con la defensora del título mundial, la japonesa Akane Yamaguchi.

En Tokio, con todo su equipo

La española, campeona del mundo en 2014, 2015 y 2018, regresó a la competición en el Europeo celebrado en Madrid el pasado mes de abril, y lo hizo con victoria. Después ha perdido en la segundo ronda en los torneos de Indonesia y Malasia, pero llega a Tokio con esperanzas de hacer algo grande. “El equipo y yo nos hemos propuesto conseguir medalla, no hemos dicho ningún color, no quiero presionarme”, declaró la quinta favorita al Mundial en declaraciones difundidas por la Federación Española de Badminton. “Quiero estar concentrada en mí. Quizás eso es lo que me ha faltado en los torneos de Indonesia y Malasia. Hay que mejorar todos esos errores y fallitos que hemos tenido allí”, añadió Marín. “Mentalmente he mejorado muchísimo, lo he hablado con mi psicóloga. Tengo la suerte de tener aquí a todo mi equipo”, concluyó la onubense.

Este martes también se estrenó el dobles masculino formado por Carlos Piris y Joan Monroy, que perdieron ante los taiwaneses Lu Ching Yao y Yang Po Han por 21-11 y 21-9.