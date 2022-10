Los millonarios ingresos de Niemann, el ajedrecista de las “bolas anales”

El escándalo de las supuestas perlas anales como método de hacer trampas en el ajedrez sigue generando un gran debate y las miradas siguen apuntando a Hans Niemann, especialmente después de que Chess.com haya asegurado haber descubierto más de 100 trampas en la carrera del jugador estadounidense. Si el ajedrez quería ruido y volver a la primera línea mediática, no hay duda de que tras el conflicto Carlsen contra Niemann lo ha conseguido.

Sin embargo, al margen de la fama de jugador tramposo, el escándalo reporta millonarios ingresos al ajedrecista que ahora triunfa en su canal de youtube y se los disputan los torneos internacionales con la idea de promocionarse a nivel internacional. De hecho tras saltar el escándalo, el ajedrecista ya recibía una millonaria oferta. Una web erótica con un tráfico mensual de 400 millones de usuarios hizo llegar una propuesta inusual al joven ajedrecista de 19 años, Hans Niemann. En una misiva enviada según el medio Vice, la plataforma le ha ofrecido jugar una partida de ajedrez completamente desnudo a cambio de un millón de dólares.

El doble que Kipchoge

No sabemos si el joven maestro estadounidense logrará limpiar su imagen pero a buen seguro que engrosará su cuenta corriente. Actualmente, tiene un patrimonio neto que duplica la cantidad de la leyenda del maratón Eliud Kipchoge.

Según medios estadounidenses el gran maestro de ajedrez, de 19 años, tiene un patrimonio neto de alrededor de más de 5 millones de euros. Niemann fue acusado de usar bolas anales en la final del torneo de la Copa Sinquefield donde se embolsó más de 300.000 euros.

Si comparamos con otros deportistas el poseedor del récord mundial de maratón, Kipchoge, tiene una fortuna que no llega a los tres millones, y actualmente gana alrededor de 50.000 euros por evento, afirma Sports Brief . El corredor de Kenia tiene cuatro medallas en los Juegos Olímpicos, incluidos dos de oro, y ha ganado el Maratón de Londres cuatro veces, pero no puede igualar a Niemann en lo que respecta a sus ingresos.

Niemann, que es un ajedrecista autodidacta, hizo su debut profesional en una competencia clasificada de EE. UU. en 2012, a los nueve años. Sin embargo, se le han lanzado acusaciones de juego sucio después de que el adolescente venciera al cinco veces gran campeón Magnus Carlsen, de 31 años.

Según la hipótesis que manejan ciertas plataformas de ajedrez Niemann supuestamente habría ideado un artilugio oculto en las suela que haría que sus zapatos se comunicaran con él a través de un “masajeador de próstata” (las famosas bolas anales).

Niemann ha recibido un golpe financiero tras las acusaciones después de haber sido expulsado del sitio de ajedrez más grande del mundo y no haber sido invitado al Campeonato Mundial de Chess.com. El evento de un millón de euros ha rescindido su invitación a Niemann, informó River Front Times. Sin embrago esto no parece importar al ajedrecista que no solo ha multiplicado de forma importante los ingresos obtenidos a través de su canal de YouTube y sus redes sociales sino que también ha visto subir como la espuma su caché. Una prueba de ello la tenemos en España.

La desorbitada petición por venir a España

Amador González de la Nava, máximo responsable del Festival de Ajedrez en Salamanca, se puso en contacto con Niemann hace unas semanas para tantear la posibilidad de que fuera uno de los participantes en su acto central, el Magistral que se celebrará del 26 al 29 de octubre.

Por participar en el V Magistral Ciudad de Salamanca, el gran maestro de San Francisco solicitó un fijo de 25.000 dólares (casi 26.000 euros), que en una competición a ritmo normal de 9 días ascendería a 50.000 euros. Una cifra que solo percibe Carlsen, campeón del mundo, ya que el fijo por asistencia de otros jugadores de su nivel o superior oscila entre los 5.000 y 10.000 euros.