Lo que tiene que hacer Fernando Alonso para superar a Ocon en la clasificación de F1

Como reconoció Fernando Alonso tras no poder terminar el Gran Premio de México de F1, ya sólo quedan dos carreras para que termine la temporada y aunque Verstappen es el ganador y absoluto dominador de la carrera, aún quedan cosas por decidir. Y una de ellas la más importante para el piloto español: ver si queda o no por delante de Esteban Ocon en la clasificación general de la temporada. En México, Ferrari acabó en un deslucido quinto y sexto con Carlos Sainz y Charles Leclerc. Daniel Ricciardo se abrió paso hasta la séptima posición y la mantuvo incluso con una penalización de 10 segundos por chocar con Yuki Tsunoda cuando el piloto de McLaren utilizó los neumáticos blandos para atravesar el tráfico. Y Esteban Ocon fue octavo después de la retirada de Alonso,

La clasificación general queda así

Max Verstappen, Red Bull Racing, 416 puntos Sergio Perez, Red Bull Racing, 280. Charles Leclerc, Ferrari, 275. 4. George Russell, , Mercedes231. Lewis Hamilton, Mercedes, 216. Carlos Sainz Jr, Ferrari, 212. Lando Norris, McLaren, 111. Esteban Ocon, Alpine, 82. Fernando Alonso, Alpine, 71. Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing, 47.

Es decir, ni Ocon puede pillar a Lando Norris, que le saca mucha ventaja ni Bottas tiene posibilidades de alcanzar a Fernando Alonso porque la distancia que tiene el españoles más que suficiente para lo que queda. Por tanto, la pelea entre los dos de Alpine es entre ellos y nadie más va a “molestar” en una batalla que en los dos Grandes Premios que quedan por disputar de esta temporada de F1 va a ser a muerte. En Brasil y Abu Dabi los dos pilotos de Alpine se juegan el prestigio, tan importante para ellos, de acabar el curso siendo mejor que su compañero. Pese a lo que podía pensarse, no es una guerra menor en la Fórmula Uno, al revés, puede que sea la más importante.

En la segunda parte de la termporada, el español ha ido a un ritmo mejor que su compañero francés, pero no le está acompañando la suerte con el coche. Nunca ha sido muy fiable el Alpine, pero en este tramo de la temporada, es que ya Alonso no sabe por dónde le va a salir su coche ni cómo le va a responder.

¡Así fue el momento en el que el Alpine de Fernando Alonso dijo BASTA! 😱#MexicoDAZNF1 🇲🇽 pic.twitter.com/aJNorAU4lS — DAZN España (@DAZN_ES) October 30, 2022

En dos carreras normales, Alonso podría pelear por quitarle la posición a Ocon. Son once puntos lo que le saca el francés y aunque supuestamente deberían estar igualados en las clasificaciones de las dos carreras que faltan, si Alonso se pone a ello, y está acabando la temporada lleno de rabia, puede lograr reducir y superar a Esteban Ocon. Desde que se supo que se marchaba a Aston Martin, el piloto español no ha dejado de repetir que iba a sumar todos los puntos posibles para dejar buen sabor en Alpine, su equipo de toda la vida y para que nadie dudase de su responsabilidad. Y es que, además, como es tan competitivo, no puede hacer otra cosa que conducir para ganar. Pero tiene un problema, su equipo: “En Honda se paraban los dos coches, aquí siempre el 14″, explicó gráficamente después del Gran Premio de México.