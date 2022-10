El récord que Verstappen ha arrebatado a Hamilton y con el que también supera a Fernando Alonso

Pocas veces se recuerdan datos tan aplastantes como los que tiene Verstappen en la actual temporada: le saca más de 100 puntos y diez victorias al segundo, Charles Leclerc. Mientras que Sergio Pérez, es tercero con dos victorias. Max Verstappen ha demostrado ser el mejor, al menos en este momento. En Austin ya confirmó el último título a falta de tres carreras para que terminase el año. Pero lo que pocos saben es que Verstappen se convirtió en el primer piloto en conseguir nueve victorias en una misma temporada sin salir desde el primer lugar, en la pole. Hasta ahora este logro lo tenía Lewis Hamilton, puesto que en 2019 logró ocho victorias desde más atrás del primer lugar, pero eso ya es historia.

No hay dudas de que los 13 los triunfos en este curso son un bagaje cuanto menos demoledor. El bicampeón está a un paso de superar las ya citadas 13 victorias que logró Michael Schumacher en una misma temporada, puesto que cuenta con tres oportunidades para lograrlo. El próximo domingo en México será la primera.

Pocas veces se recuerdan unos datos tan aplastantes: le saca más de 100 puntos y diez victorias al segundo, Charles Leclerc. Mientras que Sergio Pérez, es tercero con dos victorias. El otro piloto que ha logrado un triunfo este curso ha sido Carlos Sainz, que subió a lo más alto del cajón en Silverstone.

Verstappen ya es sexto en el ranking histórico de victorias de la Fórmula 1. Tiene 33, una más que Fernando Alonso. Por delante tiene a Ayrton Senna, Alain Prost, Sebastian Vettel, Michael Schumacher y Lewis Hamilton (103).

“Ha sido clave para el equipo. Queríamos un buen resultado y esto es impresionante. Tenemos que analizar qué es lo que ha pasado en la salida”, comenta Verstappen tras concluir el Gran Premio de Singapur. Pero después, por supuesto, pierdes posiciones. Y desde ahí intentas pasar a alguna gente, a algunos puedes, pero luego te quedas estancado en un tren y cada uno tiene sus neumáticos en temperatura así que es difícil de seguirles. Quiero decir, es mejor que octavo pero no es para lo que estoy aquí, no con un coche como este y no con el ritmo que mostramos en libres. Fue increíblemente complicado”, afirmó el campeón hace unas semanas después de la carrera en Singapur.