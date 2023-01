Pizza, patatas fritas, dulces, churros...: Esto es lo que debes caminar para quemar tu comida favorita

Las fechas navideñas son todo un desafío para nuestra báscula. Con tanto ajetreo social conseguir un equilibrio perfecto entre disfrutar de la comida y mantener el peso corporal parece misión imposible. Aún nos queda el roscón de Reyes y ya hemos notado en nuestro cuerpo los estragos de las comidas de Navidad. Seguro que en estos días hemos abusado de esas comidas que tanto nos gustan pero que se traduden en kilos casi de manera instantánea. ¿Quién no ha disfrutado de un buen plato de pasta, un aperitivo con patatas fritas, dulces navideños o un chocolate churros?

Ahora, llega el momento de borrar esas calorías extra y caminar puede ser nuestra arma más efectiva. ¿Qué pasaría si antes de meter el primer mordisco a esas delicias supiéramos cuánto tiempo tendríamos que caminar –y cuántos kilómetros– para bajar esas calorías?

La ciencia ha demostrado sobradamente los importantes beneficios de caminar para nuestra salud pero además puede convertirse en un aliado para perder peso, según un estudio publicado en The Journal of Nutrition. La investigación fue realizada en personas con obesidad que restringieron su ingesta calórica entre 500 y 800 por día. Un grupo caminó 3 horas a la semana a una, mientras que el otro grupo no caminó. Aunque todos bajaron de peso, aquellos que caminaron perdieron 1,8 kilos más que los que no lo hicieron.

¿Cuánto caminar para adelgazar?. Diferentes investigaciones concluyen que con más de 10.000 pasos quemas más de 350 calorías extra, lo que supondría más de 2.000 calorías a la semana y más de 9.000 calorías al mes o, lo que es igual, un kilo.

Pero además, un estudio financiado por los Institutos de Salud Nacional de Estados Unidos ha cuantificado de manera exacta lo que debes caminar para eliminar las calorías de nuestras principales tentaciones a la hora de comer.

Pizza (100 grs)

83 minutos (min)

4,3 kilómetros (kms)

Patatas fritas

Pequeñas: 72 min y 3,8 kms

Grandes: 156 min y 8,3 kms

Batido grande de chocolate

300 min

16 kms

Sándwich (crujiente) de pollo

194 min

10 kms

Helado con chocolate derretido (pequeño)

103 min

5,4 kms

Galleta con pepitas de chocolate

50 min

2,7 kms

Donuts

Si eres de las apasionadas de la bollería, deberías tener en cuenta que cada vez que tomas un donut glaseado deberás andar 26 minutos.

Refrescos

97 minutes

5,1 kms

Hamburguesa de queso

94 min

4,9 kms

Churros

¿Te encanta merendar churros en Navidad o para desayunar los fines de semana? Pues antes de hacerlo cada domingo, conciénciate de que deberás darte un paseo de 40 minutos.

Plato de tallarines

40 min

2 kms

Palomitas

Las palomitas son imprescindibles a la hora del ir al cine, o ver una película en casa. Pero, ¿cuánto tendrás que andar después? Por suerte solo serán 38 minutos.

Manzana

16 min

800 metros