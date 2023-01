El error más desafortunado de De Gea se vuelve en gol viral inmediatamente

David de Gea es un gran portero y por eso está haciendo una larga carrera en el Manchester United, pero a veces es verdad que tiene errores que llaman mucho la atención como el que le ha sucedido en el partido de la FA Cup entre el Manchester United y el Everton.

Ambos equipos están disputando el partido de la tercera ronda de la FA Cup y en el momento en el que De Gea ha tenido el error, su equipo iba ganando gracias al gol que había marcado Antony.

Pero ha llegado el momento más desafortunado de De Gea en mucho tiempo. El portero estaba bien colocado cubriendo su palo en una jugada en la que el Everton se ha acercado con peligro. Sin embargo, el futbolista rival parecía encerrado entre la línea de fondo, el defensa y el guardameta español que cubría perfectamente su palo. Así, ha centrado o chutado, pero flojo y raso y sin embargo, De Gea ha visto cómo la pelota le pasaba sin fuerza por debajo de las piernas.

Era como si no se lo esperase y no ha sabido reaccionar. Estaba de pie, junto al palo, ha mirado hacia abajo y ha hecho un intento inútil y torpe de cerrar las piernas cuando el balón le pasaba. No lo ha conseguido.

La pelota, así, ha quedado a su espalda y un rival, Conor Coady, ha rematado a puerta vacía ante la sorpresa de casi todo por lo que estaban viendo que le había sucedido a uno de los futbolistas más fiables del Manchester United