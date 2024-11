Alcaraz pone nota a su temporada antes de jugar las Nitto ATP Finals

Carlos Alcaraz está a punto de cerrar un 2024 de muchas emociones para él. Le quedan dos citas: las Nitto ATP Finals, donde juegan los ocho mejores del curso; y la traca final de la Copa Davis, con el añadido de que será la competición en la que Rafa Nadal ponga fin a su carrera.

En esta temporada, Carlos ha cumplido el sueño de niño de ganar Roland Garros, éxito que además encadenó con su segundo Wimbledon. En total son cuatro títulos, menos que los seis de 2023 y que los cinco de 2022, pero más importantes porque en estos dos años “sólo” conquistó un Grand Slam. Las otras dos coronas en 2024 con Indian Wells y un ATP 500, Pekín. También está, claro, la plata olímpica en los Juegos de París.

La nota en 2024

La guinda la puede poner si se convierte en “maestro”. “Es imposible puntuarlo con un 10, porque siempre puedes mejorar, pero fue un año increíble”, afirmó Alcaraz en Turín. “Diría que de ocho y medio o nueve. Podría haber sido mejor con la medalla de oro o con otros torneos, pero diría que un 8,5”, se pone finalmente como nota.

"Aprendí mucho este año. Me conozco más como persona y jugador, lo que necesito hacer, dentro y fuera de la pista. Algunas derrotas este año fueron dolorosas. No sólo un objetivo en la pista, también lo que tienes que hacer en los días libres, cuántos días tomarte antes de los torneos, antes de empezar a prepararte lo mejor posible”, añadió el murciano, que tiene sólo 21 años y cuya carrera apenas ha empezado. También asegura llegar con otra predisposición a este tramo final del curso. “El año pasado fue un final de año difícil para mí”, indico Alcaraz antes del emblemático torneo, en el que se estrena el lunes ante Casper Ruud. “No pude jugar a mi mejor nivel. Los dos últimos partidos aquí fueron bastante buenos pero los dos anteriores, y en los torneos previos, no jugué a mi mejor nivel, así que me di cuenta que tenía que cambiar un poco en esta época del año, como he hecho ahora. Vengo un poco diferente, sabiendo que hay cosas que tengo que cambiar para tener un buen resultado aquí y llegar lejos”, explicó.

En 2023 disputó por primera vez las ATP Finals. Perdió en el debut contra Zverev, pero después sacó adelante el segundo duelo contra Rublev y ya tuvo una buena actuación ante Medvedev. Djokovic lo derrotó en semifinales, 6-2 y 6-3, un resultado incontestable, pero en un partido más disputado de lo que parece. En 2022, no pudo jugar porque estaba lesionado en el abdominal.

Los rivales de Alcaraz en las ATP Finals 2024

Carlos ha quedado encuadrado en el Grupo John Newcombe junto con Zverev, Ruud y Rublev. El peculiar torneo de los maestros es de los pocos en los que una derrota tiene arreglo y no supone la eliminación. Los dos mejores del grupo se meten en semifinales contra los dos primeros del otro, donde están Sinner, Medvedev, Fritz y De Miñaur. Alcaraz debuta el lunes contra Ruud. También ese día juegan Zverev y Rublev. La segunda jornada, el miércoles, dependerá de la primera: los ganadores se miden entre sí, y lo mismo sucede los perdedores.