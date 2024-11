La fiesta fin de curso de Alcaraz empieza en Turín

Las Nitto ATP Finals, el Torneo de Maestros de toda la vida que comienza hoy en Turín, es la constatación del cambio de ciclo en el tenis mundial. Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se han repartido este curso los cuatro Grand Slams: Australia y Nueva York para el italiano y Roland Garros y Wimbledon para el español. El "Big 3" sería casi un recuerdo de no ser por el oro olímpico de Djokovic. Y en el Inalpi Arena turinés será la primera vez desde 2001 en que no estén en la fiesta fin de curso Federer, Djokovic o Nadal. El serbio es el plusmarquista del torneo con siete títulos; Roger ganó media docena y Rafa fue dos veces finalista (en 2010 ante el suizo y en 2013 ante el de Belgrado). De 2016 a 2021 hubo un anticipo de esta nueva era con cinco campeones diferentes.

Sólo dos de las ocho raquetas que empiezan a competir hoy saben lo que es ganar el último torneo de la temporada: Zverev fue campeón en 2018 y 2021 y Medvedev levantó el título en 2020. El alemán, el número dos del mundo, está entre los favoritos con permiso de Sinner (1) y Alcaraz (3). El murciano y Sasha comparten el Grupo John Newcombe junto a Casper Ruud y Andrey Rublev. En el Grupo Ilie Nastase, que debuta hoy, están Sinner, Medvedev, Fritz y De Miñaur. El italiano, que cerrará el año como número uno pase lo que pase, juega en casa y llega después de una temporada manchada por la investigación por el positivo que dio en clostebol en Indian Wells. Fue declarado inocente por la Agencia Internacional de Integridad el Tenis, pero hay una investigación en curso por la Agencia Mundial Antidopaje. Pero eso será en 2025.

Para Alcaraz va a ser su tercera presencia en el torneo. El año pasado debutó y cayó en semifinales ante Djokovic. En 2022, cuando era número uno del mundo, no pudo participar por una lesión. Carlitos llega tan ambicioso como siempre. "Mi objetivo es ganar al título", ha dicho. "Es imposible puntuar la temporada con un 10, porque siempre se puede mejorar, pero ha sido un año increíble. Diría que de ocho y medio o nueve. Podría haber sido mejor con la medalla de oro en los Juegos o con otros torneos, pero diría que un 8,5", se pone como nota el de El Palmar. El sorteo ha sido amable con él. Sólo se medirá con Sinner en los cruces directos y, a priori, Zverev debe ser el rival en la lucha por la primera plaza. Ruud fue finalista hace dos años, pero este curso sólo ha ganado ocho partidos después de Roland Garros. Rublev levantó en primavera el título en la Caja Mágica y fue semifinalista en 2022, pero el ruso es una incógnita.

"He aprendido mucho este año. Me conozco más como persona y jugador, lo que necesito hacer, dentro y fuera de la pista. Algunas derrotas este año fueron dolorosas. No sólo un objetivo en la pista, también lo que tienes que hacer en los días libres, cuántos días tomarte antes de los torneos, antes de empezar a prepararte lo mejor posible", comenta Carlitos. También asegura llegar con otra predisposición a este tramo final del curso. "El año pasado fue un final de año difícil para mí. No pude jugar a mi mejor nivel. Los dos últimos partidos aquí fueron bastante buenos, pero los dos anteriores, y en los torneos previos, no jugué a mi mejor nivel, así que me di cuenta que tenía que cambiar un poco en esta época del año, como he hecho ahora. Vengo un poco diferente, sabiendo que hay cosas que tengo que cambiar para tener un buen resultado aquí y llegar lejos", explicó. Alcaraz debutará mañana, no antes de las 14:00, ante Ruud.

Sólo tres raquetas españolas han sido capaces de ganar el último torneo de la temporada. Manuel Orantes lo hizo en 1976 ante el polaco Wojtek Fibak en cinco sets. Álex Corretja lo logró 22 años después ante Carlos Moyá también en cinco sets. Garbiñe Muguruza fue la última en 2021.