Un amigo de Robinho le defiende: “No violó a nadie, fue una orgía y la víctima bebió mucho vodka”

El Tribunal Superior de Justicia de Brasil ordenó que Robinho cumpla en una prisión del país la condena de nueve años que se le impuso en Italia por una violación. El exfutbolista fue condenado en enero de 2022 por una violación colectiva en una discoteca y, al sentir el peso de la ley sobre él, decidió emigrar a Brasil.

Clayton Florêncio dos Santos es uno de los amigos del exfutbolista y está implicado en el caso y quiso matizar que no fue una violación. “Robinho no violó a nadie. Los amigos de Robinho no violaron a nadie. Participamos en una orgía, con la conciencia de todos. Hubo gente que logró hacerlo y hubo gente que no”, dijo sobre lo ocurrido.

Según su versión, la víctima bebió una gran cantidad de vodka y ella empezó a llorar porque se sentía mal y dijo que tenía que irse a hablar con sus amigos.

Robinho, de 40 años, nunca llegó a cumplir la pena debido a que regresó a Brasil, país que prohíbe la extradición de sus nacionales. Las autoridades italianas solicitaron a la Justicia brasileña que homologase la condena y que, en consecuencia, determinase el encarcelamiento del exfutbolista para que cumpla la pena en su país de origen.