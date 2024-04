El aviso de Roland Garros a Rafa Nadal: "No habrá privilegios..."

Rafa Nadal llevó la locura a la Caja Mágica con su triunfo ante Alex de Miñaur, por 7-6 (6) y 6-3, en 2 horas y 2 minutos. Una victoria que contó con un testigo de excepción como Felipe VI y disparó las esperanzas de sus aficionados.

Rafa ganó al once del mundo y una lógica podría llevar a pensar: de seguir así, ¿por qué no puede volver a triunfar en Roland Garros? Pero la lógica del tenista es poner calma. "El deporte tiene una cosa fantástica y es que emociona a la gente. Tiger es uno de mis ídolos y al verle hacer birdie en el primer hoyo el otro día en Augusta, me emociono, pero son cuatro días de competición [después, no le fue bien]. Esto es sólo un partido y en dos días hay otro. El vaso de energía se llena, he podido jugar un partido de dos horas siendo competitivo, pero creo que hoy estoy lejos de poder aspirar a cosas que la gente cree. Aunque he dado un paso adelante y si estoy aquí es porque tengo esperanza", dice.

Todos los focos sobre Roland Garros

Días atrás afirmaba: "No me refiero a ganar, quiero salir a la pista con la sensación de que puedo dar mi máximo". Además, dio los tiempos que tiene contemplados para decidir si competirá en el torneo: "Mi decisión sobre París la voy a tomar después de Roma".

Todas las miradas se centran en la presencia del balear en París pero desde el torneo ya lanzan una advertencia: "No habrá trato preferencial".

El 14 veces ganador en la Philippe Chatrier mantiene en vilo su participación en el Grand Slam más importante de su carrera y Amelie Mauresmo, directora de Roland Garros, se pronunció durante la presentación del torneo sobre la figura del balear y la posibilidad de verle sobre la arcilla de la capital francesa.

Pese a su ilusión por ver a Nadal quién sabe si por última vez en Roland Garros, Mauresmo fue preguntada sobre la posibilidad de conceder al balear la condición de cabeza de serie del torneo, ya que en la actualidad ocupa el número 512 del ránking, lo que le obliga a actuar desde la primera ronda con la posibilidad de cruzarse con los mejores del circuito desde el principio, ante lo que se mostró tajante a pesar de lo visto en ocasiones en torneos como Wimbledon.

"Sé que este tipo de trato preferencial tuvo lugar en algún momento en Wimbledon, con pros y contras, pero aquí no está en los planes", advirtió, confirmando que no tendrán un trato especial con un Nadal que tampoco ha optado por el mismo desde su regreso en Brisbane, descartando invitaciones de los torneos y jugando bajo su ránking.