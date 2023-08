Ancelotti y el calendario: "Claro que estoy de acuerdo con Guardiola. Los entrenadores y jugadores no pintamos nada"

Carlo Ancelotti suscribe punto por punto las quejas de Pep Guardiola sobre el calendario actual y la sobrecarga de partidos y minutos a los que se somete a los futbolistas. "Cómo no estar de acuerdo con lo que dijo Guardiola. Intentan mejorar la calidad del espectáculo poniendo más cantidad de minutos, de partidos... Y para mejorar la calidad hay que quitar cantidad. Los entrenadores y los jugadores no pintan nada, no toman las decisiones. El fútbol no es tan entretenido como tiene que ser y meten más cantidad para ganar más dinero. Y hay que bajar la cantidad para mejorar la calidad. Y los más afectados son los jugadores, que sufren más lesiones y no pueden aportar todo lo que tienen por el cansancio, las lesiones, etc. No sé cuándo va a cambiar esto, los jugadores son una parte importante y hasta que no se planten ellos es difícil cambiar", asegura el técnico del Real Madrid en la previa de la visita de los blancos a Almería.

No entiende Ancelotti este calendario y tampoco que la Liga quiera meter, o ya lo esté haciendo, una cámara en la intimidad de los equipos, dentro del nuevo sistema de retransmisión que se ha estrenado esta temporada. "El Real Madrid tutela sus derechos y el tribunal le ha dado la razón. Y luego, para mí el vestuario es sagrado y meter una cámara ahí antes de un partido no tiene sentido".

Habló también el técnico del Real Madrid sobre la llegada de Kepa y confirmó que no habrá rotaciones en la portería. Dio por segura la titularidad de Lunin en la segunda jornada de Liga ante el Almería, pero para lo que viene, de sus palabras se intuye que la mayor experiencia del vasco puede ser fundamental para convertirse en la primera opción en la portería. "Kepa se está adaptando muy bien al trabajo con sus nuevos compañeros. Tiene calidad y mucha personalidad. Por eso de que se está adaptando, mañana seguimos con Lunin y después veremos. Kepa ya tiene un nivel muy alto, es joven pero con experiencia. A Lunin le falta un poco en este sentido, que es normal para un joven. No vamos a tener rotaciones en la portería, uno u otro van a tener más minutos", explicaba el técnico italiano.

El cuarto central, de la cantera

El Real Madrid ha acudido al mercado para cubrir la baja de larga duración de Courtois, pero no va a hacer lo mismo con la de Militao. Se queda Ancelotti con los tres centrales del primer equipo (Nacho, Alaba y Rüdiger) y con la ayuda de la cantera. "Creo que estamos bien cubiertos en esta posición porque tenemos jugadores de mucha experiencia y esta semana ha entrenado con nosotros Marvel, pero tenemos otros que están progresando bien: Carrillo, Asensio y Pablo Ramón. Queremos que el cuarto central, hasta que vuelva Militao, sea uno de la cantera".

"Nada me sorprende en el fútbol"

Ancelotti fue cuestionado por el dato de que Vinicius no esté ni entre los diez primeros candidatos a mejor futbolista de 2023, algo que no quita el sueño al entrenador del Real Madrid. "No me he dado cuenta de esto, creo que para mí Vinicius es uno de los mejores, si no el mejor, todo el madridismo piensa esto. Y para Vini esto es más que suficiente, no tiene que buscar nada fuera para motivarse. Está motivado y lo va a demostrar. Nada me sorprende en el fútbol. No tengo una explicación, a mí no me importa mucho y a Vinicius tampoco. Todo el mundo sabe lo que ha aportado Vini en los últimos tres años al Real Madrid. Es el jugador que ha marcado más la diferencia en estos tres años. Es bastante raro que no esté entre los diez pero no es tan importante".