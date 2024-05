Así han celebrado los jugadores del Real Madrid la Liga en las entrañas del Bernabéu

«No es lo mismo que hace dos años», decía Ancelotti sobre la posibilidad de ir a Cibeles ayer. «En aquella ocasión, si ganabas al Espanyol podías celebrar directamente. Hoy no merece la pena esperar, celebramos el próximo domingo y no pasa nada, nuestra afición lo entiende. Nos vamos a casa, tranquilos, a pensar en lo que viene», continuaba el técnico del Real Madrid antes de que terminase el partido del Barcelona. Y no fue exactamente así aunque casi. El técnico, junto a sus ayudantes, vieron el choque de Montilivi en el palco de honor del Bernabéu y los futbolistas también se quedaron en el estadio para ver si les daban las cuentas y había alirón.

Preferían esperar allí todos juntos y celebrar, aunque sin una fiesta como tal, porque todavía hay trabajo por delante para que la temporada pase de buenísima a histórica. Sí que hubo alegría total cuando perdió el Barcelona y se confirmó el título. Cantaron el campeones, campeones antes de irse a casa a pensar en la sesión de trabajo de este domingo. «A las 11:00 hay entrenamiento y cada uno hace lo que quiere. No hay nada organizado porque tenemos que focalizarnos en el miércoles. El vestuario está muy tranquilo. Tendremos el tiempo para celebrar. Ahora el objetivo prioritario es la vuelta de semifinales ante el Bayern, la oportunidad de jugar noventa minutos aquí para ir a otra final. No hay mejor motivación que esta», explicaba Ancelotti, convencido de que no era el momento de ir a Cibeles.

«Hemos celebrado sobre el césped, pero teniendo en cuenta lo que tiene que pasar el miércoles. Es una sensación de alegría contenida, obviamente, porque está muy cerca el partido más importante de la temporada», continuaba Carletto sobre cómo vivir la consecución del título de liguero número 36 del club blanco.

«Es lo mismo hoy o el próximo sábado. No me cambia nada. La Liga la hemos merecido. Es la séptima victoria seguida (la del Cádiz), hemos hecho un campeonato espectacular, y lo hemos ganado con mérito. Hemos fallado muy pocas veces y creo que la ventaja que tenemos es merecida», se reivindicaba el italiano, que terminó su rueda de prensa muy irónico, convencido de que a pesar de la superioridad, alguien le iba a sacar algún pero a los suyos. «Lo hemos hecho tan bien, que no hay muchos peros esta vez, pero habrá alguno seguro. Quizá que no jugamos muy bien, que hemos metido pocos goles... Pero lo vuelvo a decir, háblame del mar, marinero», cerraba antes de levantarse y marcharse a ver el Girona-Barça con su cuerpo técnico.

El italiano volvió a rotar muchísimo y dejó en el banquillo a nueve titulares. «Tenemos que estar contentos con el resultado. Estos partidos son difíciles de preparar porque está la cabeza en otro lado. Los menos habituales han cumplido muy bien, como hicieron ante la Real Sociedad. Tenemos que descansar, recuperar y sacar la mejor versión el miércoles».