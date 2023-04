El Atlético se divierte en su aniversario (3-1)

Tres minutos necesitó el Atlético para espantar a los fantasmas y remontar el partido contra el Mallorca. El tiempo que va entre el último minuto de la primera mitad y el segundo de la segunda parte. Entre el gol de De Paul y el de Morata que permitían al Atlético celebrar tranquilo su 120 aniversario.

Los antecedentes no eran buenos y temían los rojiblancos que se repitiera el resultado del Centenario. Aquel día el equipo que entrenaba Luis Aragonés perdió en el Vicente Calderón con un gol de Iván Rosado. Las cosas empezaron de manera parecida, con un gol de Nastasic, uno de los centrales del Mallorca, a la salida de un córner después de que la pelota se paseara por todo el área.

El resultado contradecía lo que pasaba sobre el césped, donde el Atlético dominaba y generaba las ocasiones. El que acertó primero fue el Mallorca, pero la actitud del Atlético no cambió. Siguió buscando el gol del empate, pero siempre se encontraban los remates de Griezmann con las manos de Rajkovic, el guardameta del Mallorca.

Dos penaltis reclamaron los rojiblancos, uno por mano de Morlanes que el árbitro no consideró y otro por una entrada de Copete a Molina. El árbitro, Pulido Santana, señaló los once metros de manera inmediata, pero después rectificó al verlo en el monitor por indicación de sus compañeros del VAR. Un sistema que sólo se iba a utilizar para corregir jugadas claras y evidentes, pero no era el caso de la caída de Molina.

El penalti se fue, pero llegó el tanto del empate en un remate de De Paul. El argentino enganchó un balón suelto en el área después de otro balón que había despejado Rajkovic después de un remate de Griezmann. El Atlético igualaba el partido sobre la campana y remató nada más comenzar la segunda parte. Morata remató de cabeza un centro de Molina desde la derecha. Celebró con rabia el delantero del Atlético, que vuelve a ser el máximo goleador del equipo por encima de Griezmann.

Aunque el juego sigue dependiendo en gran medida del francés y de Koke. Entre los dos armaron la mejor jugada del partido, una pelota que sacó el capitán desde atrás y que después de pasar por Griezmann y por Barrios llegó a Molina en la derecha, pero su centro lo despejó Rajkovic.

Griezmann armó después un contraataque con un pelotazo que buscó la carrera de Carrasco y el belga convirtió en el tercer gol de su equipo después de resolver con habilidad un mano a mano con el portero mallorquinista. Lo tiró al suelo y remató ya con la portería vacía. El francés no marcó esta vez, pero está en todas las jugadas importantes.

El Atlético celebra los 120 años de su fundación como merece.

Homenaje a las leyendas

El Atlético quería celebrar a lo grande el aniversario del club, los 120 años que se cumplían ayer desde que un grupo de estudiantes vascos fundaron el Athletic Club como sucursal del Athletic Club de Bilbao. El Atlético salió con un uniforme de color azul y blanco, como el primero que vistió, y después del partido preparó un espectáculo de luz y color con la participación de algunas de las leyendas del club, futbolistas que han protagonizado muchos de los grandes momentos vividos por el club en estos 120 años que han pasado desde su fundación. Jugadores históricos del equipo masculino, del femenino y de la mítica sección de balonmano participaron del festejo en el

Metropolitano.