El Atlético de Madrid premia a Fernando Torres y le da un nuevo equipo

Fernando Torres da el salto y entrenará al filial rojiblanco la próxima temporada, tal y como adelanta el Diario AS. Además, los directivos quieren premiar a Tevenet, técnico del Atlético B, que logró dos ascensos y el equipo está en mitad de la tabla en Primera Federación en su primer año en la categoría. Tevenet acaba contrato y no tiene oferta de renovación, pero la realidad es que desde el club se plantean que pueda subir como ayudante de Simeone. Eso sí, ofertas no le faltarán porque ahí están los resultados.

Los resultados de Fernando Torres fueron sensacionales también. El técnico entrenó al Atlético en División de Honor y se llevó el título liguero por delante del Real Madrid y llegó a entrenar a jugadores como Pablo Barrios, Iturbe, Kostis, El Jebari y Rayane...

Fernando Torres está centrado en levantar la Copa de Campeones lo que supondría un auténtico hito.

Desde el Atlético no tienen ninguna duda de que "El Niño" es el indicado para dar ese salto. La continuidad de Simeone no tapa que desde la directiva estén posicionando a Torres como posibles sustituto. Ambos ya tuvieron diferentes confrontamientos durante la etapa final del delantero en el club colchonero. Sin embargo, ambos están condenados a entenderse. Muchos apoyan que Torres sea el sustituto natural de Simeone en unos años.

Los últimos resultados de Simeone en partidos grandes no son buenos, pero su continuidad no solo se base en lo ganado en el pasado, sino también en todo lo que la marca Simeone aporta al conjunto rojiblanco, ya sea en la victoria o en la derrota. Muchos jugadores quieren ir al Atleti porque está él y eso genera un escenario ideal para que la afición colchonera esté contenta e incluso que en momentos complicados no pidan su dimisión.

El Atleti está en un momento delicado, donde quiere volver a pelear por los grandes títulos. Ahora mismo, la plantilla está compuesta por una mezcla entre veteranos y jóvenes. Posiblemente, esto queda reflejado con Saúl como máximo exponente de la vieja guardia, con permiso de Koke, y con Pablo Barrios como el revulsivo de la cantera.