Muere el padre de Fernando Torres: su familia, destrozada

Fernando Torres, exjugador del Atlético de Madrid, está atravesando uno de los momentos más duros de su vida, al tener que despedirse de su padre, José Torres. El padre del futbolista ha perdido la vida este miércoles en Madrid, sumiendo a su familia en la tristeza. Eso sí, lo hacen en la más estricta intimidad, sin deseo de compartir su dolor con el mundo y tratando de hacer piña con sus seres queridos para sobrellevar el que ha sido uno de los palos más dolorosos que la vida le ha propinado. Por el momento, sus allegados han preferido mantener las causas de su muerte en secreto, una decisión que concuerda con su discreta forma de mantener a su círculo más próximo alejado del foco mediático.

Fernando Torres con su familia Gtres

El futbolista siempre ha tratado de que la atención pública no se desviase del terreno de juego y se pusiese en su familia. De ahí que sean contadísimas las veces que ha realizado publicaciones en sus perfiles en las redes sociales sobre los suyos. Tampoco esta vez que, tal y como señalan desde ‘Semana’, su padre ha muerto y no ha realizado ningún tipo de gesto público para sobrellevar el duelo de la forma más privada que le sea posible. Para ello se refugia especialmente en su madre y en sus hermanos mayores, Paz e Israel, con los que forma piña en el último adiós a su progenitor, que ha tenido lugar en Madrid en la más estricta intimidad.

La familia Torres puede presumir de ser unida y que están ahí siempre que uno de sus miembros lo necesita. Lo más evidente es pensar en cómo han arropado a Fernando Torres en todas sus aventuras profesionales, al poder quedar inmortalizadas en los medios. Así han hecho desde las gradas en incontables ocasiones, siendo testigos de sus tardes de gloria y también de aquellos días en los que no lograba encontrar fortuna en el terreno de juego. Pero también más allá de ellos, como en el documental que el futbolista realizó, ‘Fernando Torres: el último símbolo’, donde quiso abrir una pequeña ventana a su vida más íntima, cediendo parte del protagonismo ante las cámaras a su familia. Entre ellos, también estaba su padre.

Fernando Torres larazon

El padre de Fernando Torres detalló en el documental de Prime Vídeo cómo toda la familia hizo sacrificios para apostar por el sueño de ‘El niño’. Su pasión pasaba por el balón, algo que luchó día a día hasta lograr que se materializase con su fichaje en el Atlético de Madrid, su equipo de toda la vida. Pero en 2021 anunció su retirada profesional del deporte que le ha dado tantas alegrías, pero sin olvidarse de que cumplió su sueño gracias al apoyo de su familia, de ahí que aprovechase para darles las gracias por tanto:

“Me gustaría agradecer por supuesto a mi familia. A mi madre que me acompañaba en el tren a entrenar, todos los días, haciendo los deberes por el camino. Hizo muchos sacrificios como tantas madres para que su hijo cumpliera su sueño. Muchas gracias mamá. A mi padre, por su ejemplo, por no perderse un partido, por enseñarme los valores que luego también el Atlético me enseñó. Gracias por dejarme siempre elegir y equivocarme, para así aprender de mis errores. Gracias papá”, le dedicó Fernando Torres a sus progenitores en su adiós profesional, para centrarse en disfrutar de las mieles del éxito cosechado con su fructífera carrera.