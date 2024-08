Atletismo: La razón por la que un oro olímpico español desertó de Cuba

Ha sido una de las grandes alegrías para España dentro de unos Juegos de regusto más bien agridulce. Jordan Díaz se colgó el oro en el triple salto masculino, uno de los cinco metales dorados que ganó la delegación española. En una entrevista concedida a la agencia EFE, el español de origen cubano detalla los motivos que le llevaron a salir de la isla, además del sueño que está viviendo tras su oro olímpico.

Jordan Díaz desertó de la Selección de Cuba en 2021, mientras realizaban una concentración en Castellón. De ahí, se escondió en Zaragoza con un pariente suyo y ahora está en lo más alto del atletismo mundial. Pero el camino tuvo más de un bache: "Dejé a mi familia y toda la vida que llevaba fuera, en Cuba. Buscaba un mejor futuro para mi familia y para mí, por eso deserté de la selección cubana. Esa motivación y ese impulso me ha hecho hacer lo que estoy haciendo ahora. Todo sacrificio bien hecho tiene su recompensa", explica el saltador.

Su nombre se une al de otros deportistas como Yulenmis Aguilar, la lanzadora de jabalina también originaria de la isla caribeña. Y, aunque ha sido duro, Jordan tiene claro que no se arrepiente de haber salido y que merece la pena: "La vida es corta y hay que aprovecharlo todo al máximo. Estoy contento por todo lo que estoy logrando y que es ser parte de la historia de España. Es el objetivo que me tracé al quedarme en este país. La verdad es que poco a poco se está cumpliendo y, aunque la gente dice que sí, todavía queda mucho trabajo por hacer", continúa.

Llega a Madrid el equipo olímpico español A. Pérez Meca Europa Press

Por supuesto, el punto álgido de su carrera deportiva lo está viviendo esta temporada. Oro olímpico y oro europeo, con una marca de 18,18 que es la tercera mejor de siempre: "Estoy muy ilusionado por la temporada que he hecho, porque no he podido competir mucho por molestias y lesiones y he ganado el campeonato de Europa en Roma. Ahora mismo estoy de vacaciones, necesitaba descansar tanto mental como físicamente y quería visitar a mi familia" añade Díaz.

¿El siguiente objetivo? El Mundial. Sólo le falta el oro en esta cita para poder tener la triple corona. Podría caer en Tokio 2025. Y, ya con la mirada más larga, se va poniendo el horizonte en Los Ángeles 2028. Aunque, de momento, no quiere pensar en ello: "Intentaré buscar algún otro sueño. Mi sueño era este, ser campeón olímpico. Todavía quedan cuatro años para los próximos Juegos Olímpicos y tampoco me voy a enfrascar en eso. Ahora tengo que pensar en otras cosas", finaliza Jordan, que también tiene en el punto de mira el récord del mundo que hizo Jonathan Edwards en 1995.

De esconderse en Zaragoza a ver París desde lo más alto del podio y tocar con los dedos la gloria olímpica. Es la historia de Jordan Díaz, y un hito en la historia del atletismo español.