Dennis Smith, visto y no visto, dice adiós al Madrid: 35 minutos en un mes

Antes de la Copa del Rey, Edy Tavares concedió una entrevista en LA RAZÓN. Preguntado por cómo definiría a sus nuevos compañeros de esta temporada decía sobre Dennis Smith Jr.: "La explosividad que tenía y ahora se está poniendo en forma". En pasado se refería a su principal característica en su etapa en la NBA. En presente reflejaba su realidad. Y esa realidad es que el base estadounidense no va a seguir en el Real Madrid 33 días después de ser fichado. Llegó fuera de forma, no cayó mal en el vestuario, pero no está para ayudar al equipo y en eso coinciden el jugador y el cuerpo técnico.

Dennis Smith Jr. se convierte así en uno de los fichajes más fugaces en la historia del Madrid este siglo: 35 minutos y 11 puntos con la camiseta del Real Madrid. La Copa del Rey fue la evidencia de que Smith no estaba para ayudar al equipo. En el club se pretendía con su fichaje que llegara en condiciones de sumar para el torneo de Gran Canaria, pero llegó pasado de kilos y fuera de forma porque no jugaba un partido desde el pasado mes de abril. Para la Copa fue uno de los descartes junto a Xavier Rathan-Mayes, otro de los nuevos que tampoco está dando el nivel, con lo que el Madrid jugó en el Gran Canaria Arena sin extracomunitarios.

El jugador estadounidense, de 1,91 metros y 27 años, fue número 9 del draft de 2017 y cuenta con una notable experiencia en la NBA. Ha jugado 326 partidos en siete temporadas y en media docena de franquicias diferentes (Mavericks, Knicks, Pistons, Blazers, Hornets y Nets) donde ha promediado 9,7 puntos, 3 rebotes y 4,2 asistencias. Su mejor año fue el de novato en los Mavericks donde compartió vestuario durante 32 partidos con Luka Doncic en la primera temporada del esloveno en Estados Unidos. Siendo "rookie" alcanzó los 15,2 puntos por encuentro y formó parte del segundo mejor quinteto de novatos de la temporada. Su deriva en la NBA le convirtió en un especialista defensivo, con un físico poderoso y una enorme capacidad de salto que le llevó a competir en dos concursos de mates. Su punto más flojo es el tiro exterior, ya que no alcanzó el 30 por ciento de acierto en triples. Su objetivo ahora es regresar a la Liga estadounidense.

El Real Madrid se queda en manos de Facundo Campazzo y Andrés Feliz, que en las últimas semanas sí ha mejorado en relación a su principio de temporada. El dominicano es apreciado por sus compañeros y el cuerpo técnico confía que siga evolucionando para que el "Facu" no se cargue de minutos y recupere su mejor versión. Tras el fiasco con Dennis Smith, el club no se plantea nuevos refuerzos. El plazo para inscripciones en la Euroliga termina la próxima semana, antes del Real Madrid-Barça del jueves 27, y en el mercado no hay un base que garantice una mejor de lo que hay en la plantilla.