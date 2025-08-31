Baloncesto
España - Chipre, hoy: horario y dónde ver online TV, Eurobasket 2025
Tras la derrota inicial ante Georgia y la reacción frente a Bosnia, el equipo de Sergio Scariolo se mide a la anfitriona Chipre en un duelo clave para consolidar sus opciones de clasificación
España necesita confirmar su reacción. La Selección disputa hoy su tercer compromiso en el Eurobasket 2025 frente a Chipre, anfitriona del Grupo C. Tras la dura derrota inicial contra Georgia y la convincente victoria sobre Bosnia, los de Sergio Scariolo buscan encadenar su segundo triunfo y afianzar sus opciones de clasificación a los octavos de final.
El triunfo ante Bosnia permitió al equipo de Sergio Scariolo recomponer su imagen tras el mal inicio del torneo y recuperar confianza en su juego. Con un calendario que se complica en los próximos días, el duelo de hoy frente a Chipre aparece como la oportunidad ideal para seguir creciendo antes de medirse a rivales de mayor exigencia.
España recupera sensaciones con una sólida victoria ante Bosnia
La Selección firmó una actuación convincente frente a Bosnia, imponiéndose con autoridad gracias al liderazgo de Santi Aldama (19 puntos), el acierto exterior de Darío Brizuela (cinco triples) y la solidez de Willy Hernangómez en la pintura. El equipo mostró una mayor intensidad defensiva y una circulación de balón más fluida, claves para sumar su primer triunfo en el torneo y dejar atrás las dudas del estreno.
Chipre, el siguiente rival
La vigente campeona continental encara el tercer partido con el objetivo de consolidar la reacción mostrada frente a Bosnia. Aldama, los hermanos Hernangómez y Brizuela lideran un equipo en plena transición que necesita continuidad en su juego.
El anfitrión debuta en un Eurobasket y acumula dos derrotas claras ante Bosnia y Grecia. Sin grandes referentes, tratará de apoyarse en el empuje del público local para competir con mayor intensidad.
España parte como favorita y dispone de una oportunidad para afianzar confianza antes de medirse a Italia y Grecia. Para Chipre, será un reto histórico en busca de su primera victoria en un campeonato continental.
Horario y dónde ver online TV el España - Chipre, Eurobasket 2025
El partido entre España y Chipre, correspondiente a la tercera jornada del Grupo C, se juega hoy domingo 31 de agosto a las 17:15 horas (horario peninsular español) en el Spyros Kyprianou Arena de Limassol.
El encuentro podrá verse en directo a través de La 1 y Teledeporte de RTVE, además de en streaming por RTVE Play y la plataforma oficial Courtside 1891 de FIBA. La cobertura completa del partido estará disponible en LARAZON.es.
