España - Chipre, hoy: horario y dónde ver online TV, Eurobasket 2025

España necesita confirmar su reacción. La Selección disputa hoy su tercer compromiso en el Eurobasket 2025 frente a Chipre, anfitriona del Grupo C. Tras la dura derrota inicial contra Georgia y la convincente victoria sobre Bosnia, los de Sergio Scariolo buscan encadenar su segundo triunfo y afianzar sus opciones de clasificación a los octavos de final.

El triunfo ante Bosnia permitió al equipo de Sergio Scariolo recomponer su imagen tras el mal inicio del torneo y recuperar confianza en su juego. Con un calendario que se complica en los próximos días, el duelo de hoy frente a Chipre aparece como la oportunidad ideal para seguir creciendo antes de medirse a rivales de mayor exigencia.

FIBA EuroBasket 2025 - Spain vs Bosnia and Herzegovina GEORGI LICOVSKI Agencia EFE

España recupera sensaciones con una sólida victoria ante Bosnia

La Selección firmó una actuación convincente frente a Bosnia, imponiéndose con autoridad gracias al liderazgo de Santi Aldama (19 puntos), el acierto exterior de Darío Brizuela (cinco triples) y la solidez de Willy Hernangómez en la pintura. El equipo mostró una mayor intensidad defensiva y una circulación de balón más fluida, claves para sumar su primer triunfo en el torneo y dejar atrás las dudas del estreno.

Chipre, el siguiente rival

La vigente campeona continental encara el tercer partido con el objetivo de consolidar la reacción mostrada frente a Bosnia. Aldama, los hermanos Hernangómez y Brizuela lideran un equipo en plena transición que necesita continuidad en su juego.

El anfitrión debuta en un Eurobasket y acumula dos derrotas claras ante Bosnia y Grecia. Sin grandes referentes, tratará de apoyarse en el empuje del público local para competir con mayor intensidad.

España parte como favorita y dispone de una oportunidad para afianzar confianza antes de medirse a Italia y Grecia. Para Chipre, será un reto histórico en busca de su primera victoria en un campeonato continental.

Santi Aldama of Spain reacts during City of Madrid Tournament, basketball match played between Spain and Germany at Madrid Arena on August 21, 2025 in Madrid, Spain. AFP7 vía Europa Press Europa Press

Horario y dónde ver online TV el España - Chipre, Eurobasket 2025

El partido entre España y Chipre, correspondiente a la tercera jornada del Grupo C, se juega hoy domingo 31 de agosto a las 17:15 horas (horario peninsular español) en el Spyros Kyprianou Arena de Limassol.

El encuentro podrá verse en directo a través de La 1 y Teledeporte de RTVE, además de en streaming por RTVE Play y la plataforma oficial Courtside 1891 de FIBA. La cobertura completa del partido estará disponible en LARAZON.es.