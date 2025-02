Kendrick Perry o cuando el equipo es el MVP

Kendrick Perry, estadounidense con pasaporte montenegrino y al que le apasiona la cocina, fue el MVP de la Copa en Gran Canaria. Su final, en realidad la de todo el equipo, fue monumental. «Aquí todos pueden ser MVP», comentó. Al margen de los números quedó una acción defensiva ante Tavares y un triple de diez metros que puso la firma al triunfo malagueño. Su partido fue letal para el Real Madrid. Anotó 27 puntos (con cuatro triples y nueve tiros libres sin fallo), atrapó 2 rebotes y repartió 6 asistencias. Su explosión en el último cuarto, cuando el Madrid todavía creía en la remontada, fue determinante en el desenlace.

Perry llegó a la Costa del Sol en junio de 2022. Antes recorrió medio planeta jugando al baloncesto. No fue seleccionado en el draft y su trayectoria no puede ser más global. Jugó en la Liga de desarrollo de la NBA y luego pasó por Australia, Hungría, Macedonia, Rusia, Francia, Eslovenia, Serbia, Grecia y Montenegro. En su llegada a Europa era un base por hacer. Con 32 años se ha convertido en una pieza determinante en el entramado que ha montado Ibon Navarro en Málaga. «Esto que hemos hecho es bastante gordo. Hemos tenido muchos problemas durante el partido con Alberto (Díaz) y Jonathan (Barreiro), pero los chavales han estado increíbles», afirmaba el técnico en Movistar +.

El entrenador vitoriano apelaba a una de las claves que han convertido a los malagueños en el equipo de la temporada. «Hay que acordarse de gente como Will Thomas (exjugador), que nos ha ayudado a preparar los dos últimos partidos de la Copa. Hay que acordarse de Darío Brizuela (que dejó Málaga por el Barça) o de Augusto Lima (en el Leyma Coruña) que nos ayudaron a crear lo que tenemos aquí dentro y no hablo de la química, hablo del grupo humano que hay», aseguraba Ibon Navarro antes de prometerle a su hijo Aritz que hasta el miércoles no vería la Copa.

Alberto Díaz, el capitán del Unicaja que acabó el partido tocado físicamente, fue el encargado de cortar la red. «El ciclo de este equipo continúa. Muchos pensaban que éramos algo pasajero, pero hemos demostrado que no es así. Este grupo tiene mucha hambre y este equipo quiere más», afirmó.