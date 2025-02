El vídeo viral de los aficionados del Baskonia cantando el himno del Unicaja en la Copa del Rey

La Copa del Rey acoge aficionados no sólo de los ocho equipos que compiten en cada edición. En Las Palmas de Gran Canaria hay seguidores de los 18 equipos de la Liga Endesa e incluso de algunos que ya no están en la élite del baloncesto español como el Movistar Estudiantes, el Obradoiro o el Super Agropal Palencia.

La Copa no entiende de colores, sólo de pasión por el baloncesto. Así lo creen los miembros de la peña Turín 09 del Bilbao Basket, que acompañan al equipo allá por donde vaya y, si no, allá donde haya un buen espectáculo baloncestístico. Javi, Xavi, Iván y Lucas son los miembros de la peña que han viajado a Gran Canaria para esta edición de la Copa. Y ya son 14 seguidas: "Es venir sí o sí, no es que planifiquemos nada en base a si se clasifica el Bilbao o no... Al final esto es otro rollo". "Está mal que yo lo diga, pero esto no es como el fútbol. Son ocho aficiones, más gente que viene de otros equipos y nos llevamos todos muy bien, hay buen ambiente", explican a Efe para después asegurar que están deseando que llegue la fiesta de las aficiones del sábado, que recorrerá desde las 12:00 (hora local) la calle Triana, la principal arteria grancanaria, llenándola de los colores de los equipos ACB.

Beto y Guille son hinchas del Obradoiro y disfrutan de su quinta Copa del Rey, pero es la primera vez que visitan Gran Canaria, y lo hacen junto a su amigo Diego, de Lugo y seguidor del Río Breogán. "Lo que se respira aquí, ese buen rollito en general entre aficiones, no se ve en otros momentos. Llegas, incluso, a coincidir con gente que has visto en otras ediciones", señalan para después agregar que en baloncesto, las hinchadas son "más pequeñas y más sanas" y que cuando se acaban los partidos, todos quedan "para echarse unas cañas".

También desde Lugo, llegaron a Gran Canaria vistiendo el celeste del Breogán Rafa y Antón, dos amigos que admiten ser "muy forofos" del baloncesto y que, por ello, llevan años yendo a cada edición de la Copa allá por donde se celebre porque en ella "solo se respira basket" y es "muy emocionante encontrarse con las otras aficiones". Ambos creen que esta edición de la Copa estará "muy igualada", y ven que Unicaja Málaga o Valencia Basket "están muy fuertes y pueden dar la sorpresa".

Ramón y Juan son dos amigos de San Sebastián que, pese a que su querido Baskonia no logró clasificarse, no han querido perderse la "verdadera fiesta del baloncesto en España", algo que ya se ha convertido casi en una tradición. Y es que, de hecho, los baskonistas pueden presumir de ser los que iniciaron la ahora llamada fiesta de las aficiones con sus charangas, hace ya diez años en este mismo emplazamiento.

Desde Teruel vienen Elena, Agustín, María José y Carlos, aficionados del Casademont Zaragoza y veteranos, ya que llevan 15 años viviendo cada torneo allá donde se celebre, también en Gran Canaria, donde han estado tres veces ya atraídos por "el buen clima y la buena comida". Para ellos, lo mejor de la Copa es "el nivel de los partidos, que es muy bueno, y el formato, todo concentrado en cuatro días: cuando te lo juegas a un partido, es una final cada choque".

El ambiente que se respira en las calles es lo favorito para Horacio y Javi, dos amigos a los que ha unido el baloncesto pese a ser de puntos muy distantes de la geografía peninsular: el primero de Granada, el segundo de Asturias. Ambos son hinchas del Covirán Granada y es la cuarta Copa consecutiva a la que asisten. "En la Copa puede pasar cualquier cosa, y el histórico del año en Liga da para pensar que cualquiera puede ganar", matizan para después asegurar que precisamente esto es lo mejor "para personas neutrales como nosotros", si bien les gustaría que ganara un "equipo pequeño" y que, al menos, sea uno isleño, que nunca lo ha hecho.

La Copa también se puede vivir en familia. La Ros Fernández, de Murcia y del UCAM, van a disfrutarla juntos por primera vez, incluido su nuevo miembro de apenas dos años y con muchas ganas de coger una pelota y lanzar a canasta. "Merecía la pena venir, no sólo por la Copa en sí, sino por el clima de Las Palmas de Gran Canaria", reconocen. Al padre lo que más le gusta "es la hermandad, el buen rollo y que es una competición única en la que se puede competir contra cualquiera sin favoritismos".