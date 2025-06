El Madrid, finalista de la Liga Endesa tras imponerse al Unicaja en Málaga

El Real Madrid se medirá con el Valencia Basket en la final de la Liga Endesa. El equipo de Chus Mateo cerró la semifinal ante Unicaja en el cuarto partido en el Martín Carpena agarrado a sus piezas clave: Tavares, antes de ser eliminado, y Campazzo cuando el gigante ya no estaba en pista. El Madrid contará con el factor cancha en una serie que comenzará el viernes 20 en el Movistar Arena, una semana después de que el Valencia se deshiciera de La Laguna Tenerife.

El Madrid fue capaz de superar los dos momentos más exigentes que forzó Unicaja antes del descanso. El primero llegó instantes después del salto inicial. Los tres primeros lanzamientos de tres de los malagueños tuvieron premio. Fue tanto cuestión de puntería como del empuje del Martín Carpena. Tavares estaba controlado por Sima, Campazzo no podía tomar los mandos y los andaluces tenían bastante más puntería en el perímetro que en los tres partidos anteriores. La forma que encontró el Madrid para contrarrestar la explosiva salida local fue con la irrupción de Llull. Salió el capitán del banquillo y se encargó de silenciar las alarmas con un par de triples. Fue momentáneo porque los problemas se multiplicaron cuando Unicaja encontró la forma de compensar su ataque.

Si la mayoría de los puntos en el primer cuarto habían llegado desde fuera, en el segundo las amenazas se multiplicaron. Carter y Ejim encontraron nuevas vías de anotación con la "ayuda" de la ausencia de Tavares. Sin el gigante, con Fernando en pistas, las vías hacia el aro del Madrid se despejan. Por eso Unicaja llegó a superar la decena de ventaja (33-21). Chus Mateo, antes de que los males se agravaran, rescató a Edy a Hezonja del banquillo. El croata estaba en uno de esos días en los que no comete locuras y que encuentra el aro con facilidad. En esas condiciones es una pieza indispensable. Al alero se le sumaron Llull, la aportación de Musa, la dirección de Campazzo y el control del rebote. El base no necesitó anotar para ser importante. Facilitó los puntos de los compañeros y de esa manera fue como se alcanzó el descanso con el partido muy equilibrado. Si Unicaja tenía una ligera ventaja era porque desde el triple su acierto era estimable.

Chus Mateo tomó varias decisiones acertadas en el tercer cuarto. Tavares cometió la tercera falta a los nueve segundos, pero el técnico apostó por su permanencia en pista. Su presencia en el quinteto junto a la de Feliz y Garuba dotaba al quinteto del Madrid de un plus defensivo que no había tenido hasta entonces. Tavares se olvidó de los árbitros, que no de las faltas, y empezó a ser importante en los dos lados de la cancha. Bastó para que el partido se estrechara todavía más e incluso el Madrid llegara a ponerse por delante (51-53), pero... Campazzo y Tavares se fueron a la vez al banquillo. A Unicaja se le abrieron las ventanas de par en par. Las dificultades en ataque desaparecieron y por eso llegó al último cuarto en ventaja. Mínima, pero ventaja.

Hasta que regresó Tavares. Volvieron sus 2,21 y volvieron las dificultades para el Unicaja. Con él en pista no es sólo todo lo que conlleva en defensa. Su trabajo atrás repercute en la confianza de los compañeros en ataque y si Hezonja y Llull se encuentran cómodos... un triple del balcánico y otro del capitán aumentaron las exigencias de la semifinal (72-77, min. 35). Unicaja no era capaz de sumar, pero... Tavares cometió la quinta falta a menos de tres minutos del final. El Madrid tenía que gestionar seis puntos de ventaja sin su jugador más determinante. Perry y Carter redujeron la ventaja a dos puntos a falta de un minuto. Ahí apareció el "Facu" con un 2+1 para devolver los cinco de diferencia a falta de 39 segundos y cerrar el pase a la final.

79. Unicaja (22+21+20+16): Perry (14), Taylor (2), Barreiro (0), Osetkowski (12) y Sima (6) -quinteto titular- Balcerowski (8), Díaz (6), Carter (17), Tillie (0), Dedovic (0), Ejim (11) y Kalinoski (3).

86. Real Madrid (16+23+22+25): Campazzo (12), Abalde (3), Hezonja (20), Ndiaye (0) y Tavares (16) -quinteto titular- Feliz (2), Musa (14), Llull (13), Fernando (4), Garuba (2), Rathan-Mayes (0) y González (0).

Árbitros: Pérez Pizarro, Perea y Aliaga. Eliminados Balcerowski, Osetkowski y Tavares.

Incidencias: 11.300 espectadores en el Martín Carpena. Cuarto partido correspondiente a las semifinales de la Liga Endesa.

PROGRAMA "PLAYOFFS"

Semifinales

Real Madrid, 3 - Unicaja, 1

(99-81; 90-75; 86-84 y 86-79)

Valencia Basket, 3 - La Laguna Tenerife, 0

(83-65; 105-74 y 87-94)

Final

Real Madrid - Valencia Basket

(20, 21:15; 22, 18:30; 25, 21:15; 27, 21:15 y 30, 21:15)*

*Todos los partidos en Movistar +.